Son dönemde altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, vatandaşların yatırım tercihlerinde değişikliğe yol açtı. Van’daki kuyumcular, özellikle İran ve Amerika arasındaki gerilimin ardından Vanlıların altın bozdurmaktan çok alıma yöneldiğini söyledi.

Kuyumcu Ömer Faruk Atılgan, vatandaşların şu sıralarda altın alımına daha çok yöneldiğini belirterek, “Şu an Vanlı vatandaşlar altına bakışlarını değiştiriyor. Altın alımı arttı. Bazıları ‘ters köşe olduk’ diyor, ‘altın yükselecek mi, düşecek mi’ diye düşünüyorlar. Ben şahsen altın fiyatlarının yükselmesini bekliyorum. Bunun nedeni İran ve Amerika arasındaki gerilim” dedi.

“ŞU SIRALAR ALTIN ALAN DAHA ÇOK”

Atılgan, altının 8 bin TL’yi geçtikten sonra bir miktar geri çekildiğini kaydederek; “Şu an için genelde altın alan daha çok oluyor. Bozduranlar da var tabii; özellikle ev almak isteyen, araba almak isteyen mecburen bozduruyor. Ama çoğunluk altına yönelmiş durumda, yani insanlar, yükselmeden alıp değerlenmesini bekliyor. Bu süreçte dikkatli olmak lazım...” ifadelerini kullandı.