Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’ndan (TCDD) alınan bilgilere göre; İran ve Amerika arasındaki savaş durumu nedeniyle bölgenin güvenli olmadığını belirtilerek, tren yolcu seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılmayacağı kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, bölgede yaşananlar ve güvenlik riskleri nedeniyle Van-İran hattında yapılan yolcu tren seferlerinin geçici olarak durdurulmasına karar verildi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre seferlerin, bölgedeki güvenlik durumunun yeniden değerlendirilmesinin ardından yapılacak ikinci bir duyuru ile tekrar başlatılması bekleniyor.

Bu kapsamda Van’dan Tahran ve Tebriz’e yapılan tren yolcu seferlerinin, olası güvenlik riskleri nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğu öğrenildi.