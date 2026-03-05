İçişleri Bakanlığı’na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından, Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamında hazırlanan Trafik İstatistik Bülteni’nin 2026 yılı Şubat ayı verileri yayımlandı. Verilere göre, Türkiye genelinde Şubat ayında 16 bin 826 ölümlü ya da yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Raporda, Van’da yaşanan trafik kazalarına ilişkin istatistiklere de yer verildi.

Aynı dönemde, Türkiye genelinde 31 bin 182 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Şubat ayı boyunca yaşanan kazalarda 139 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, toplam 23 bin 200 kişi de yaralandı.

VAN’IN KAZA BİLANÇOSU

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2026 yılı Şubat ayı trafik raporuna göre, Van’da toplam 110 ölümlü veya yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

Aynı dönemde Van’da 191 maddi hasarlı trafik kazası kayıtlara geçti. Ölümlü veya yaralanmalı kazalar sonucunda 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 156 kişi çeşitli şekillerde yaralandı. Raporda, kazaların tarih, saat ve yer dağılımları ile kazaya karışan araç türlerine ilişkin bilgiler de yer aldı.

Not: Trafik bülteninde belirtilen ölü sayısı, yalnızca kaza anında hayatını kaybeden kişileri içeriyor.