Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'nde tedavi gören 3 aylık N.K. isimli bebek, ileri tetkik ve tedavi amacıyla Konya Şehir Hastanesi'ne uçak ambulans ile sevk edildi. Patent Duktus Arteriosus (PDA) tanısı bulunan minik hastanın nakli, Sağlık Bakanlığı'na bağlı ekiplerin koordinasyonunda planlandı.

Sevk kapsamında görevlendirilen uçak ambulans, saat 16.40'ta Van Ferit Melen Havalimanı'na iniş yaptı. Burada hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından hastaneden alınan bebek, gerekli tıbbi donanım ve uzman ekip eşliğinde uçak ambulans ile Konya'ya nakledildi.