Doğu'nun incisi Van'da bugün, güneşin batışıyla birlikte gökyüzünde adeta bir renk cümbüşü yaşandı. Van Gölü üzerinden süzülerek batan güneş, yerini gümüş bir tepsi gibi doğan aya bıraktı. Akşam saatlerinde Van Kalesi ve Edremit sahil şeridinde bir araya gelen vatandaşlar, gün batımının eşsiz kızıllığına tanıklık etti.

Güneşin Van Gölü'nün sodalı sularına vuran son ışıkları, ufuk çizgisini ateş kırmızısına boyadı. Güneşin kaybolmasıyla birlikte Erek Dağı'nın kuzeyin yükselen dolunay, kentin üzerine bir ışık huzmesi yaydı.

"Kızıl ufukta vedalaşma"

Türkiye'nin en doğusunda, güneşin en görkemli veda ettiği şehirlerden biri olan Van'da, bugün de gökyüzü nöbeti büyük bir zarafetle devredildi. Van Gölü'nün uçsuz bucaksız maviliği üzerinde batan güneş, yerini gecenin sultanı aya bıraktı. Güneşin ufuk çizgisinin altına inmesiyle birlikte, nöbeti devralan ay, Erek Dağı'nın üzerinden tüm heybetiyle yükseldi. Gökyüzünün derin maviliğinde parlayan ay, geceyi aydınlattı.