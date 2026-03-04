Geçtiğimiz sezon play-off maçlarında İmaj Altyapı Van Spor teknik sorumluluğunu üstlenen ve takımın Trendyol 1. Lig’e çıkmasında önemli bir pay sahibi olan Murat Yıldırım, bu sezon Nesine 3. Lig’de Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü ile çıktığı 4 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Teknik adam Murat Yıldırım’ın takımın başına geçmesinden sonra 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü, alt sıralardan üst sıralara doğru tırmanışa geçti.

Vanlı teknik adam Murat Yıldırım, kısa sürede takımını üst sıralara taşıyarak dikkatleri üzerine çekti.

VANSPOR’DA TARİHİ BAŞARIYA İMZA ATMIŞTI

2024-2025 sezonunda Vanspor’un başında görev yapan Murat Yıldırım, kentin 25 yıllık 1. Lig hasretine son verilmesine önemli bir katkı sağlamıştı. Sezon içerisinde teknik direktörlük görevine getirilen Yıldırım, üst üste aldığı galibiyetlerle takımı play-off şampiyonu yaparak bir üst lige taşımış ve Van’da büyük bir heyecan yaşatmıştı.

2025-2026 sezonu öncesinde kulübün yeni teknik direktörle anlaşmasının ardından Yıldırım ile yollar ayrılmıştı. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği deneyimli teknik adam, bir süre sonra 3. Lig ekibine transfer oldu.

MALATYA YEŞİLYURT SPOR’DA YENİ BİR HİKÂYE

Yıldırım, 2026 Şubat ayı başında 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü ile anlaşarak takımın başına geçti. Murat Yıldırım göreve geldiğinde 19 puanla 12. sırada bulunan Malatya temsilcisi, kısa sürede çıkışa geçti.

Tecrübeli teknik direktör, hedefinin takımı play-off hattına taşımak olduğunu belirtirken, takımının üst üste aldığı galibiyet alması kent halkına da güven verdi.

4 MAÇTA 12 PUAN, 8 GOL

Murat Yıldırım yönetiminde çıktığı ilk maçını 1-0 kazanan Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü, ikinci maçta 4-1, üçüncü maçta 1-0 ve dördüncü karşılaşmada ise 2-1’lik skorlarla sahadan galip ayrıldı.

Bu süreçte 8 gol atan Malatya temsilcisi, kalesinde yalnızca 2 gol gördü. Üst üste alınan 4 galibiyetle 12 puan toplayan takımın puanı 31’e çıkarken, ligde 9. sıraya kadar yükseldi. 23 haftalık periyotta toplam 8 galibiyet alan Malatya temsilcisi, bu galibiyetlerin yarısı olan 4’ünü son 4 haftada Vanlı hocayla elde etti.

ZİRVEYLE ARADAKİ FARK AZALDI

Ligin bitimine 7 hafta kala zirvedeki takımlarla Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü arasındaki puan farkı da azaldı. Malatya temsilcisinin liderle arasındaki puan farkı 16’ya, ikinci sıradaki takımla ise 7 puana kadar düştü. Yıldırım’ın takımın başına gelmesinin ardından gösterilen performans, Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü’nü 2. Lig hedefi açısından umutlandırdı.

Vanlı teknik adamın başarısı hem Malatya’daki hem de Van’daki sporseverler tarafından tebrik edilirken, ilgiyle de takip ediliyor.