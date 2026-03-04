Altıyol Mahallesi Ortaokulu öğrencileri, "Geleceğe Değer" temalı program kapsamında ilçedeki spor ve kültür merkezlerini keşfettikten sonra manevi bir atmosferde ağırlandı. Manevi Danışman Cumali Erörs'ün eşliğinde düzenlenen programda, öğrencilerin ilk durağı spor tesisleri oldu. Gençlik merkezini, spor salonunu ve yüzme havuzunu ziyaret eden grup, burada çeşitli kültürel ve sportif faaliyetlere katılarak keyifli vakit geçirdi. Fiziksel aktivitenin ardından rotayı Yeni Merkez Camii’ne çeviren öğrenciler, burada ilçe protokolü tarafından sıcak bir ilgiyle karşılandı.

Çaldıran İlçe Müftüsü Mehmet Faruk Geylani ve Din Hizmetleri Uzmanı Nevzat Şahin, öğrencilere caminin bölümlerini tanıtarak Ramazan ayının kardeşlik, paylaşma ve hoşgörü üzerindeki etkilerini anlattı. Ziyaret sırasında öğrencilerle yakından ilgilenen İlçe Müftüsü Mehmet Faruk Geylani, gençlerin hem sosyal hayatta aktif olmalarını hem de manevi değerlerle donanmalarını hedeflediklerini belirterek, "Bugün Altıyol Ortaokulu’ndan gelen evlatlarımızı misafir etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Gençlerimizin sadece akademik başarıyla değil; sporla, sanatla ve en önemlisi bizi biz yapan manevi değerlerimizle büyümesini istiyoruz. Ramazan’ın bu bereketli ikliminde, camimizin huzurunu onlarla paylaştık. Onların gözlerindeki ışık, yarınlarımıza olan güvenimizi artırıyor. Kapılarımız ve gönlümüz gençlerimize her zaman sonuna kadar açık" dedi.

Programın sonunda öğrencilere, İlçe Müftülüğü tarafından hazırlanan çeşitli hediyeler takdim edildi. Etkinlik, çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.