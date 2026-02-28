Saat 13.30’da başlayacak maça dakikalar kala her iki takımın da 11’leri belli oldu.

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, play-off yolunda önemli maçta Erzurumspor FK’yı ağırlıyor.

Müsabaka Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak ve saat 13.30’da başlayacak.

Zorlu maçta temsilcimiz sahaya; Çağlar Şahin Akbaba, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Zan Jevsenak, Naby Youssouf Oulare, Sabahattin Desticî, Aliou Badara Traore, Mehmet Özcan, Jefferson Nogueira Junior, Santeri Wainö Emil Hostikka, Emir Bars ve Ivan Cedric Bikoue Embolo ilk 11’i ile çıkacak.

Konuk ekip Erzurumspor FK ise mücadeleye; Matija Orbanic, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Guram Giorbelidze, Brandon Baiye, Mustafa Fettahoğlu, Giovanni Crociata, Sefa Akgün, Martin Vlamidir Rodriguez Torrejon ve Eren Tozlu 11’i ile başlayacak.