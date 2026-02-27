Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne milli maçlar nedeniyle ara verildi.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:
Trendyol Süper Lig
Bugün:
20.00 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Trabzonspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Papara Park)
Yarın:
13.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Kocaelispor-Beşiktaş (Turka Araç Muayene Kocaeli)
20.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor (RAMS Park)
20.00 Göztepe-ikas Eyüpspor (Isonem Park Gürsel Aksel)
1 Mart Pazar:
16.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Zecorner Kayserispor (Eryaman)
20.00 Samsunspor-Gaziantep FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Fenerbahçe (Corendon Airlines Park Antalya)
Trendyol 1. Lig
Bugün:
16.00 Esenler Erokspor-Boluspor (Esenler Erokspor)
20.00 İstanbulspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
Yarın:
13.30 İmaj Altyapı Vanspor-Erzurumspor FK (Van Atatürk)
13.30 Atakaş Hatayspor-Sipay Bodrum FK (Sarıseki Fuat Tosyalı)
20.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Amed Sportif Faaliyetler (Aktepe)
1 Mart Pazar:
13.30 Serikspor-Özbelsan Sivasspor (Serik İsmail Oğan)
13.30 Adana Demirspor-Atko Grup Pendikspor (Yeni Adana)
16.00 Eminevim Ümraniyespor-Bandırmaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
20.00 Sakaryaspor-SMS Grup Sarıyer (Yeni Sakarya Atatürk)
2 Mart Pazartesi:
20.00 Manisa FK-Arca Çorum FK (Manisa 19 Mayıs)
Nesine 2. Lig
Kırmızı Grup:
Yarın:
15.00 Fethiyespor-Isbaş Isparta 32 Spor (Fethiye İlçe)
15.00 Aliağa Futbol-KCT 1461 Trabzon FK (Aliağa Atatürk)
15.00 Güzide Gebzespor-Granny's Waffles Kırklarelispor (Aleattin Kurt)
15.30 Bursaspor-Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor (Atatürk Spor Kompleksi Matlı)
1 Mart Pazar:
13.00 Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Menemen FK (Merkez Spor Kompleksi)
13.00 Mardin 1969 Spor-Adanaspor (21 Kasım Şehir)
15.00 Ankara Demirspor-Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol (TCDD Ankara Demirspor)
Beyaz Grup:
Yarın:
13.00 Merkür Jet Erbaaspor-Beykoz Anadoluspor (Erbaa İlçe)
15.00 Sultan Su İnegölspor-Bucaspor 1928 (İnegöl İlçe)
15.00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Karacabey Belediyespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
15.00 MKE Ankaragücü-Karaman FK (Eryaman)
1 Mart Pazar:
13.00 Anagold 24Erzincanspor-Muğlaspor (Erzincan 13 Şubat Şehir)
15.00 İskenderunspor-Sincan Belediyesi Ankaraspor (Sarıseki Fuat Tosyalı)
15.00 Altınordu-Batman Petrolspor (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası)
15.00 Seza Çimento Elazığspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Elazığ)
15.00 Adana 01 FK-GMG Kastamonuspor (Ali Hoşfikirer)
Nesine 3. Lig
1. Grup:
Yarın:
15.00 Galataspor-Karalar İnşaat Etimesgutspor (İBB Beyoğlu)
15.00 Yalova FK 77-Küçükçekmece Sinopspor (Yalova Atatürk)
15.00 Astor Enerji Çankayaspor-Silivrispor (Osmanlı)
15.00 İnkılap Futbol-Kestel Çilekspor (Ömerli)
1 Mart Pazar:
13.00 Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Çorluspor 1947 (Alemdağ)
15.00 Edirnespor-Bulvarspor (Edirne Şehir)
15.00 Bursa Yıldırımspor-Bursa Nilüfer Futbol (Minareli Çavuş)
15.00 İnegöl Kafkasspor-Polatlı 1926 Spor (İnegöl İlçe)
2. Grup:
Yarın:
13.00 Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Malatya Yeşilyurtspor (Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası)
13.00 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-12 Bingölspor (Kızıltepe İlçe)
13.00 Mdgrup Osmaniyespor-Silifke Belediyespor (Cevdetiye 1 Nolu Saha)
1 Mart Pazar:
13.00 Diyarbekirspor-Suvermez Kapadokyaspor (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)
13.00 Erciyes 38 Futbol-Kırıkkale FK (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha)
13.00 Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor-Karaköprü Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
13.00 Niğde Belediyespor-Cinegold Ağrı 1970 Spor (Niğde 5 Şubat)
13.00 Ejderoğlu Kırşehir Futbol-Kilis 1984 (Kırşehir Ahi)
3. Grup:
Yarın:
13.00 52 Orduspor-Artvin Hopaspor (19 Eylül)
13.00 Amasyaspor-Çayelispor (12 Haziran)
13.00 Karabük İdmanyurdu-1926 Bulancakspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
1 Mart Pazar:
13.00 Düzce Cam Düzcespor-Sebat Gençlikspor (Dmall Düzce Şehir)
13.00 TCH Group Zonguldakspor-Orduspor 1967 (Karaelmas K. Köksal)
13.00 Pazarspor-Yozgat Belediyesi Bozokspor (Pazar İlçe)
14.00 Tokat Belediyespor-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)
15.00 Giresunspor-Fatsa Belediyespor (Çotanak)
4. Grup:
Yarın:
15.00 Tire 2021 FK-Oktaş Uşakspor (Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk)
16.00 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Denizli İdmanyurdu 1959 Spor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
16.00 Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-İzmir Çoruhlu FK (Spor Toto Akhisar)
16.00 Eskişehirspor-Afyonspor (Prof. Dr. Fethi Heper)
1 Mart Pazar:
15.00 Söke 1970 Spor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Didim Atatürk)
15.00 Alanya 1221 Futbol-Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri (Alanya Milli Egemenlik)
15.00 Kütahyaspor-Nazillispor (Dumlupınar)
20.00 Karşıyaka-Altay (Alsancak Mustafa Denizli)