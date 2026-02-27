Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne milli maçlar nedeniyle ara verildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:

Trendyol Süper Lig

Bugün:

20.00 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Trabzonspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Papara Park)

Yarın:

13.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Kocaelispor-Beşiktaş (Turka Araç Muayene Kocaeli)

20.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor (RAMS Park)

20.00 Göztepe-ikas Eyüpspor (Isonem Park Gürsel Aksel)

1 Mart Pazar:

16.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Zecorner Kayserispor (Eryaman)

20.00 Samsunspor-Gaziantep FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Fenerbahçe (Corendon Airlines Park Antalya)

Trendyol 1. Lig

Bugün:

16.00 Esenler Erokspor-Boluspor (Esenler Erokspor)

20.00 İstanbulspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Yarın:

13.30 İmaj Altyapı Vanspor-Erzurumspor FK (Van Atatürk)

13.30 Atakaş Hatayspor-Sipay Bodrum FK (Sarıseki Fuat Tosyalı)

20.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Amed Sportif Faaliyetler (Aktepe)

1 Mart Pazar:

13.30 Serikspor-Özbelsan Sivasspor (Serik İsmail Oğan)

13.30 Adana Demirspor-Atko Grup Pendikspor (Yeni Adana)

16.00 Eminevim Ümraniyespor-Bandırmaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

20.00 Sakaryaspor-SMS Grup Sarıyer (Yeni Sakarya Atatürk)

2 Mart Pazartesi:

20.00 Manisa FK-Arca Çorum FK (Manisa 19 Mayıs)

Nesine 2. Lig

Kırmızı Grup:

Yarın:

15.00 Fethiyespor-Isbaş Isparta 32 Spor (Fethiye İlçe)

15.00 Aliağa Futbol-KCT 1461 Trabzon FK (Aliağa Atatürk)

15.00 Güzide Gebzespor-Granny's Waffles Kırklarelispor (Aleattin Kurt)

15.30 Bursaspor-Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor (Atatürk Spor Kompleksi Matlı)

1 Mart Pazar:

13.00 Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Menemen FK (Merkez Spor Kompleksi)

13.00 Mardin 1969 Spor-Adanaspor (21 Kasım Şehir)

15.00 Ankara Demirspor-Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol (TCDD Ankara Demirspor)

Beyaz Grup:

Yarın:

13.00 Merkür Jet Erbaaspor-Beykoz Anadoluspor (Erbaa İlçe)

15.00 Sultan Su İnegölspor-Bucaspor 1928 (İnegöl İlçe)

15.00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Karacabey Belediyespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

15.00 MKE Ankaragücü-Karaman FK (Eryaman)

1 Mart Pazar:

13.00 Anagold 24Erzincanspor-Muğlaspor (Erzincan 13 Şubat Şehir)

15.00 İskenderunspor-Sincan Belediyesi Ankaraspor (Sarıseki Fuat Tosyalı)

15.00 Altınordu-Batman Petrolspor (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası)

15.00 Seza Çimento Elazığspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Elazığ)

15.00 Adana 01 FK-GMG Kastamonuspor (Ali Hoşfikirer)

Nesine 3. Lig

1. Grup:

Yarın:

15.00 Galataspor-Karalar İnşaat Etimesgutspor (İBB Beyoğlu)

15.00 Yalova FK 77-Küçükçekmece Sinopspor (Yalova Atatürk)

15.00 Astor Enerji Çankayaspor-Silivrispor (Osmanlı)

15.00 İnkılap Futbol-Kestel Çilekspor (Ömerli)

1 Mart Pazar:

13.00 Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Çorluspor 1947 (Alemdağ)

15.00 Edirnespor-Bulvarspor (Edirne Şehir)

15.00 Bursa Yıldırımspor-Bursa Nilüfer Futbol (Minareli Çavuş)

15.00 İnegöl Kafkasspor-Polatlı 1926 Spor (İnegöl İlçe)

2. Grup:

Yarın:

13.00 Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Malatya Yeşilyurtspor (Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası)

13.00 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-12 Bingölspor (Kızıltepe İlçe)

13.00 Mdgrup Osmaniyespor-Silifke Belediyespor (Cevdetiye 1 Nolu Saha)

1 Mart Pazar:

13.00 Diyarbekirspor-Suvermez Kapadokyaspor (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)

13.00 Erciyes 38 Futbol-Kırıkkale FK (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha)

13.00 Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor-Karaköprü Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

13.00 Niğde Belediyespor-Cinegold Ağrı 1970 Spor (Niğde 5 Şubat)

13.00 Ejderoğlu Kırşehir Futbol-Kilis 1984 (Kırşehir Ahi)

3. Grup:

Yarın:

13.00 52 Orduspor-Artvin Hopaspor (19 Eylül)

13.00 Amasyaspor-Çayelispor (12 Haziran)

13.00 Karabük İdmanyurdu-1926 Bulancakspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

1 Mart Pazar:

13.00 Düzce Cam Düzcespor-Sebat Gençlikspor (Dmall Düzce Şehir)

13.00 TCH Group Zonguldakspor-Orduspor 1967 (Karaelmas K. Köksal)

13.00 Pazarspor-Yozgat Belediyesi Bozokspor (Pazar İlçe)

14.00 Tokat Belediyespor-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

15.00 Giresunspor-Fatsa Belediyespor (Çotanak)

4. Grup:

Yarın:

15.00 Tire 2021 FK-Oktaş Uşakspor (Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

16.00 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Denizli İdmanyurdu 1959 Spor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16.00 Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-İzmir Çoruhlu FK (Spor Toto Akhisar)

16.00 Eskişehirspor-Afyonspor (Prof. Dr. Fethi Heper)

1 Mart Pazar:

15.00 Söke 1970 Spor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Didim Atatürk)

15.00 Alanya 1221 Futbol-Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri (Alanya Milli Egemenlik)

15.00 Kütahyaspor-Nazillispor (Dumlupınar)

20.00 Karşıyaka-Altay (Alsancak Mustafa Denizli)

Kaynak: AA