Trendyol 1. Lig 27. Hafta kapanış maçında Amed Sportif Faaliyetler ile temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, Diyarbakır Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Saat 20.00’de başlayacak olan maça taraftarlar büyük ilgi gösteriyor.

Maç öncesi her iki takımın da sahaya çıkaracakları ilk 11’ler belli oldu.

Ev sahibi Amed Sportif Faaliyetler sahaya; Erce Kardeşler, Mehmet Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Oleksandr Syrota, Oğuzhan Matur, Cem Üstündağ, Adama Traore, Diaa Sabi'a, Florent Hasani, Zdravko Dimitrov ve Mbaye Diagne ile çıkacak.

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü ise Çağlar Şahin Akbaba, Zan Jevsenak, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Naby Youssouf Oulare, Sabahattin Destici, Jefferson Nogueira Junior, Mehmet Özcan, Erdem Seçgin, Santeri Wainö Emıl Hostikka, Kenneth Obinna Mamah ve Ivan Cedric Bikoue Embolo ilk 11’i ile mücadeleye başlayacak.