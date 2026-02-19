Trendyol 1. Lig’de heyecan devam ediyor. Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü zor geçmesi beklenen maçta Sipay Bodrum FK’yı misafir ediyor.

Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak ve saat 13.30’da başlayacak maçta İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü sahaya; Çağlar Şahin Akbaba, Naby Youssouf Oulare, Zan Jevsenak, Batuhan İşçiler, Medeni Bingöl, Jefferson Nogueira Junior, Mehmet Özcan, Bekir Can Kara, Santeri Wainö Emil Hostikka, Kenneth Obinna Mamah ve Ivan Cedric Bikoue Embolo ilk 11’i ile çıkacak.

Konuk ekip Sipay Bodrum FK ise mücadeleye Bahri Can Tosun, Mert Yılmaz, İsmail Tarım, Ali Aytemur, Cenk Şen, Mustafa Erdilman, Omar İmeri, Dıno Hotic, Ahmet Aslan, Taulan Sulejmanov ve Ali Habeşoğlu ilk 11’i ile başlayacak.

Maç saat 13.30’da başlayacak.