Kırmızı-siyahlı Van ekibi, ligin 26. haftasında 18 Şubat Çarşamba günü oynanması gereken ancak hava muhalefetinden dolayı kaynaklanan ulaşım sıkıntısı gerekçesiyle ertelenen maçta bugün Sipay Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek.

Kırmızı-siyahlı sporseverler, takımlarını 90 dakika desteklemek için tribündeki yerlerini alacak. Karşılaşmaya ilginin büyük olması bekleniyor. Ancak şehir dışında olan ve tribünlerde yer alamayacak Vanspor gönüllüleri ise mücadeleyi ekranlardan takip etmek üzere maçın canlı yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor.

MAÇIN HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde hazırlıklarını kendi tesislerinde tamamlayan Vanspor Futbol Kulübü, maç saatini beklemeye başladı.

Vanspor’da sakatlığı süren ve kart cezalısı futbolcular bulunuyor. Teknik direktör Korkmaz’ın nasıl bir 11 tercih edeceği ise merak ediliyor.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Özbelsan Sivasspor ile oynanan karşılaşmada geriye düşmesine rağmen iyi bir oyun ortaya koyarak son dakikada bulduğu beraberlik golüyle 1 puan alan Van ekibi, bugün sahasında konuk edeceği Bodrum FK karşısında galibiyet alarak hem rakibiyle arasındaki puan farkını azaltmayı hem de play-off hattına yaklaşmayı amaçlıyor.

KARŞILAŞMA CANLI YAYINLANACAK

Hakem Yusuf Ziya Gündüz’ün yöneteceği İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü – Sipay Bodrum FK karşılaşması, bugün (19 Şubat Perşembe) saat 13.30’da Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak.

Karşılaşma, sporseverler tarafından Bein Sports Max1 ekranından canlı olarak takip edilebilecek.