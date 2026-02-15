Van 1. Amatör Ligi B Grubu'nun 7. hafta karşılaşmasında, Bostaniçispor sahasında lider İpekyolu Belediyesi Gençlikspor'u konuk etti. Van İŞGEM Semt Sahasında güneşli ve sıcak havada oynan müsabakayı az sayıda taraftar da türününden takip ederek takımlarına destek verdi.

Müsabakanın ilk devresini 1-0 önde kapatan İpekyolu Belediye Spor, ikinci yarıda bulduğu 5 golle karşılaşmayı 6-0 kazanarak liderliğini devam ettirdi.

Gözlemciliğini Ercan Ulutaş’ın yaptığı müsabakayı Hakem Emrah Özenç yönetirken, yardımcılıklarını ise Rümeysa Gök ve M.Enes Yaşin gerçekleştirdi.