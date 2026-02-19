Edremit ilçesindeki Müftü Ömer Azmi Efendi Camii başta olmak üzere kent genelindeki camilerde vatandaşlar saf tuttu. Kadın, erkek, genç, yaşlı ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği teravih namazında camiler doldu taştı.

Akşam saatlerinden itibaren camilere akın eden vatandaşlar, Ramazan ayına ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Namaz öncesi Kur'an-ı Kerim okunurken, yatsı namazının ardından ilk teravih namazı kılındı.

Vatandaşlar, Ramazan ayının İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak, hayırlı bir yıl diledi. Kentte teravih namazı manevi bir atmosferde idrak edildi.

Kaynak: İHA