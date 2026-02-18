Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ile İpekyolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesinde kent genelinde gıda denetimlerini artırdı.

Vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda marketler, zincir marketler başta olmak üzere çiğköfte imalathaneleri ve satış merkezleri mercek altına alındı.

Denetimlerde, ürünlerin son kullanma tarihleri incelenirken tarihi geçmiş ya da tüketim süresine yaklaşmış ürünlere yönelik titiz bir çalışma yürütüldü.

Ayrıca raf ve kasa fiyat uyumu, işyeri ruhsatları ile terazilerin ayarlarının kontrol edildiği denetimlerde mevzuata aykırı durumlar hakkında da tutanak tutuldu.

Kurallara uymadığı tespit edilen işletmelere eksikliklerini gidermeleri için süre tanınırken, verilen süre içerisinde gerekli düzenlemeleri yapmayan işletmeler hakkında da yasal işlem uygulanacağı bildirildi.

Ramazan ayı dolayısıyla denetimlerin, aralıksız devam edeceği aktarıldı.