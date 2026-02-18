Van merkez ilçelerinde yağmur diğer bazı ilçelerinde ise kar etkili oldu. Kar yağışı özellikle Bahçesaray, Çatak, Özalp ilçesinde etkisini artırdı ve çok sayıda yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı.

Dün itibarıyla kapalı yol sayısı 8’e kadar düşmüşken, etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 97 yerleşim yerinin yolu yeniden ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgilere göre; Bahçesaray ilçesinde 3 mahalle ve 6 mezra yolu, Başkale ilçesinde 1 mahalle ve 2 mezra yolu, Çaldıran ilçesinde 5 mezra yolu, Çatak ilçesinde 14 mahalle ve 19 mezra yolu, Erciş ilçesinde 1 mahalle ve 1 mezra yolu, Gürpınar ilçesinde 6 mahalle ve 10 mezra yolu, Özalp ilçesinde ise 16 mahalle ve 13 mezra yolu olmak üzere toplam 97 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Ekiplerin kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.