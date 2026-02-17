Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü verilerine göre; bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu olması öngörülüyor. Yağışların Hakkari ile Van'ın güneyinde akşam saatlerinden sonra kuvvetli olması tahmin ediliyor. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji kuvvetli yağışa ilişkin yaptığı uyarıda; “Kuvvetli yağışlarla birlikte, yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı, kar savrulması, görüş mesafesinde azalma, düşük rakımlarda kuvvetli yağış ve kar erimeleri sonucu su baskını, sel, heyelan ve kaya düşmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” diye kaydetti.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Çığ tehlikesine ilişkin yapılan uyarıda da; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

VAN'DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU

İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

Edremit: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuvvetli yağmurlu

Başkale: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuvvetli yağmurlu

Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

Çatak: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuvvetli yağmurlu

Erciş: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuvvetli yağmurlu

Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

Özalp: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

Saray: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu