Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü verilerine göre; bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu olması öngörülüyor. Yağışların Hakkari ile Van'ın güneyinde akşam saatlerinden sonra kuvvetli olması tahmin ediliyor. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji kuvvetli yağışa ilişkin yaptığı uyarıda; “Kuvvetli yağışlarla birlikte, yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı, kar savrulması, görüş mesafesinde azalma, düşük rakımlarda kuvvetli yağış ve kar erimeleri sonucu su baskını, sel, heyelan ve kaya düşmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” diye kaydetti.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Çığ tehlikesine ilişkin yapılan uyarıda da; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.
VAN'DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU
İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
Edremit: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuvvetli yağmurlu
Başkale: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuvvetli yağmurlu
Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
Çatak: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuvvetli yağmurlu
Erciş: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuvvetli yağmurlu
Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
Özalp: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
Saray: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu