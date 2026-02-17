Başkale ilçesine bağlı kırsal Sualtı Mahallesi'ne ulaşımın sağlandığı yolun düşen çığlarla kapanması nedeniyle bölgede yaşayanlar ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. İran sınırında ve Başkale'ye 60 kilometre uzaklıkta bulunan mahallede son yılların en çetin kışı yaşanıyor. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu yaklaşık 400 nüfuslu mahallede yola 3 yerden çığ düştü. Mahalleye tekrar ulaşımın sağlanması için belediye ekipleri günlerdir zorlu bir mücadele veriyor.

Yüksek dağların yamaçlarından geçen ve farklı noktalarda çığ düşme riski bulunan yolun sürekli kapanması nedeniyle bazen günlerce esaret yaşayan mahalle sakinleri, yolun açık olduğu zamanlarda da ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yer yer 10 metreyi bulan kar yığınlarının arasında yaptıkları tehlikeli yolculuğun ardından ilçeye ulaşabiliyor.

Çığ nedeniyle yıllardır büyük sıkıntılar çektiklerini söyleyen mahalle sakinleri, alternatif yol yapılmasını istiyor.