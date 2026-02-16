11 ayın sultanı Ramazan öncesinde Vanlılar, iftar ve sahur sofraları için alışverişlerini hızlandırdı. Sağlığa faydasıyla bilinen ve özellikle mide koruyucu özelliğiyle ön plana çıkan tahin, Ramazan ayında en çok tercih edilen ürünler arasında yer alıyor.

Van’da tahin satışı yapan esnaf Mehmet Sıddık Oralı, Ramazan öncesi yaşanan hareketliliği değerlendirdi. Yaklaşık 7 yıldır işletmede çalıştığını belirten Oralı, tahinin tamamen doğal yöntemlerle üretildiğini söyledi.

“DOĞAL VE ORGANİK BİR ÜRÜN”

Ürettikleri tahinin yüzde 100 susamdan yapıldığını ifade eden Oralı, “Ürünümüzde hiçbir katkı maddesi yok. Tamamen saf susamdan üretiliyor. Doğal ve organik bir ürün. Normal zamanlarda da aç karnına tüketildiğinde mide sağlığına faydalı olduğu biliniyor. Ramazan ayında ise sahurda tok tuttuğu için daha çok tercih ediliyor. Sadece Ramazan ayında değil her dönem mutlaka satışı yapılıyor.” dedi.

Susamların Konya ve Mardin’den temin edildiğini belirten Oralı, ürünlerin burada işlenerek satışa sunulduğunu kaydetti.

“ESKİ YOĞUNLUK YOK”

Ramazan ayında diğer aylara göre satışların arttığını dile getiren Oralı, eski yıllardaki yoğunluğun ise yaşanmadığını belirterek, “Ramazan’a 4-5 gün kala işlerimiz hareketlenir, ilk 3-4 gün yoğunluk devam eder. Ancak eski alım gücü yok. Önceki yıllara kıyasla satışlarda düşüş var.” ifadelerini kullandı.

Fiyatlarda artışa gitmediklerini vurgulayan Oralı, “Geçtiğimiz yıl 1 kilo tahini 140-150 TL bandında satıyorduk. Bu yıl da fiyatımız 150 TL. Maliyetler artmasına rağmen fiyatı yükseltmedik.” diye konuştu.