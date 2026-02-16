TPF'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Düzgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen günlerde ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine daha güçlü şekilde ulaşılması yönündeki seferberlik çağrısına tam destek verdiklerini ifade etti.

Geleneksel yardım kolilerinin yerine hediye çeki uygulamasının daha anlamlı ve sürdürülebilir bir model olduğunu belirten Düzgün, "İhtiyaç sahibinin neye ihtiyacı olduğuna kendisinin karar vermesi en doğrusudur. Standart kolilerle yapılan yardımlarda hem mükerrerlik oluşabiliyor hem de gerçek ihtiyaç tam olarak karşılanamayabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Düzgün, hediye çekinin vatandaşa tercih hakkı tanıdığını, onu edilgen değil, iradesi olan bir birey olarak gördüğünü vurguladı.

Yerel zincirler olarak hayırseverlerin hediye çeki modeline yönelmesini önemsediklerini belirten Düzgün, federasyon üyesi marketlerin bu süreçte aktif rol üstleneceğini kaydetti.

TPF Başkanı Düzgün, yardım organizasyonu yapmak isteyen kurum ve kişilere özel destek sağlayacaklarını da belirterek, şöyle devam etti:

"Federasyonumuza bağlı yerel zincirler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere alınacak hediye çeklerinde ve temel gıda ürünlerinde özel indirimler ve kampanyalar uygulayacaktır. Elimizi taşın altına koymaya, üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya hazırız.

Yerel zincirler, mahalle kültürünü ve bölgesel hassasiyetleri en iyi bilen yapılardır. Yardımların doğrudan ve hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında yerel marketler güçlü bir lojistik altyapıya sahiptir."

"Askıda ekmek' uygulaması 'askıda temel gıda ürünleri' şeklinde genişletilebilir"

Ömer Düzgün, geçmişte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla uygulanan ve kültürel geleneğin bir parçası olan "askıda ekmek" uygulamasını hatırlatarak, bu modelin yerel zincirlerde "askıda temel gıda ürünleri" şeklinde genişletilebileceğini kaydetti.

"Hayırsever vatandaşların katkılarıyla 'askıda temel gıda ürünlerini' yerel zincirler aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya hazırız" diyen Düzgün, Federasyon üyeleriyle iletişime geçecek tüm hayırseverlere gerekli kolaylığı sağlamaya kararlı olduklarını vurguladı.

Ramazan ayının manevi iklimine dikkati çeken Düzgün, dayanışmanın hassasiyetle yürütülmesi gerektiğini belirterek, "Ramazanın manevi ruhuyla, dar ve orta gelirli vatandaşlarımıza, güçleri nispetinde, onları incitmeden, zedelemeden destek olmak bir manevi görevdir." ifadelerini kullandı.

Düzgün, bu hassasiyetin kardeşliği, hatırlamayı, paylaşmayı ve kader ortaklığını ifade eden hasbi bir duruş olduğunu belirtti.

Ramazan ayının manevi kazanımlar için büyük bir fırsat olduğunu belirten Düzgün, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz inanıyoruz ki bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz. Yerel zincirler olarak ramazan ayında da milletimizin yanında olmaya, dayanışmayı büyütmeye ve hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü olmaya devam edeceğiz."