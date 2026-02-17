Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Ocak ayına ait ‘İllere Göre Motorlu Kara Taşıtları’ verilerini açıkladı. Ocak 2026’da Türkiye genelinde trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 56,1'ini otomobil, yüzde 18,7'sini motosiklet, yüzde 18,4'ünü kamyonet, yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 1,3'ünü minibüs, yüzde 1,3'ünü traktör, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre kamyonda yüzde 59,0, otobüste yüzde 36,4, minibüste yüzde 34,0 artarken traktörde yüzde 62,6, motosiklette yüzde 53,7, otomobilde yüzde 44,9, kamyonette yüzde 17,0 ve özel amaçlı taşıtta yüzde 12,2 azaldı.

VAN’DA KAYITLI ARAÇ SAYISI BİR AYDA 584 ADET ARTTI

Bir önceki ay Van’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 95 bin 456 olarak açıklanırken, Ocak 2026’da bu sayı 95 bin 942’ye yükseldi.

Van’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ocak 2026’da bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 0,5 oranında arttı. Böylece Van’da trafiğe kayıtlı araç sayısı bir ayda 584 adet arttı.

2026 yılı Ocak sonu raporunda yer alan bilgilere göre Van’da 37 bin 860 otomobil, 6 bin 135 minibüs, 874 otobüs, 24 bin 468 kamyonet, 5 bin 959 kamyon, 10 bin 17 motosiklet, 9 bin 791 traktör ve 838 özel amaçlı motorlu kara taşıtı bulunuyor.

Van’da geçtiğimiz yılın aynı döneminde 89 bin 453 olan trafiğe kayıtlı araç sayısı, bir yıl içinde yaklaşık yüzde 7,3 artarak 95 bin 942’ye yükseldi.