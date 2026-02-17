Edinilen bilgilere göre kaza, Şabaniye Caddesi üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Sürücü isimleri öğrenilemeyen iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılardan biri ekipler tarafından araçtan güçlükle çıkarıldı.

Yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki en yakın hastanelere kaldırılarak müşahade altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.