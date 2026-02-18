11 ayın sultanı Ramazan’ın başlamasına sayılı saatler kaldı. Bu akşam kılınacak ilk teravih namazı ve sahura kalkılmasıyla birlikte Ramazan ayı idrak edilmeye başlanacak. Ramazan öncesi Van İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık, açıklamalarda bulundu.

Tüm İslam aleminin coşkuyla karşıladığı Ramazan ayı heyecanı başlıyor. Mübarek ay öncesinde hazırlıklar tamamlanırken, Van İl Müftülüğü tarafından çeşitli program ve etkinlikler planlandı.

Van İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık, Ramazan ayı dolayısıyla yaptığı açıklamada bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen temanın “Ramazan, Cami ve Hayat” olduğunu belirtti.

“3 KAVRAMA VURGU YAPILACAK”

Şık, açıklamasında; “Bu sene Diyanet İşleri Başkanlığımızın belirlemiş olduğu bir tema ile Ramazan ayı idrak edilecek: ‘Ramazan, Cami ve Hayat’. Bu üç kavrama özellikle vurgu yapılmış durumda. Ramazan denildiği zaman insanların camilere akın etmesi ve camilerin hayatın merkezinde olması hedefleniyor. Çünkü bir bilinç camilerden neşet ederse, inşallah toplum sağlıklı bilgiler çerçevesinde doğru bir dini anlayışa sahip olma fırsatı bulur. Bu çerçevede tema etrafında çeşitli etkinlikler olacak inşallah.” dedi.

“MUKABELE VE TERAVİHLER DEVAM EDECEK”

Her Ramazan’da olduğu gibi uygulamaların devam edeceğini belirten Şık, mukabeleler, teravih namazları ve hatimle teravih kıldırılan camilerin bu yıl da süreceğini ifade etti. Bu yıl canlılığı artırmak adına farklı etkinliklerin de planlandığını söyledi.

“ANAOKULLARDA RAMAZAN’A İLİŞKİN EĞLENCELİ OYUNLAR VE ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK”

Milli Eğitim ile yapılan protokol çerçevesinde özellikle anaokullarında Ramazan bilincini çocuklara hissettirebilmek için çeşitli çalışmalar yürütüleceğini kaydeden Müftü Şık, pek çok anaokulunda Ramazan’a ilişkin eğlenceli oyunlar ve etkinlikler düzenleneceğini belirtti.

Pansiyonlarda görevlendirmeler yapılacağını dile getiren Şık, hem teravih namazlarının kılınacağını hem de teravih sonrası çay saati ve sohbet programları çerçevesinde çeşitli faaliyetlerin gerçekleştirileceğini ifade etti.

“SOSYAL MEDYADA CÜZ ÖZETLERİ PAYLAŞILACAK”

Sosyal medya çalışmalarına da değinen Müftü Sırrı Şık, Kur’an-ı Kerim’in mesajlarının doğru anlaşılabilmesi için müftülüğün sosyal medya kanallarında her günün cüzü ile ilgili yaklaşık 4-5 dakikalık video çekimleri yapılacağını belirtti. Cüz özetlerinin halkla paylaşılacağını aktaran Şık, bu çalışmanın önceki yıllarda da yapıldığını hatırlattı.

“KUR’AN’IN DAHA FAZLA ÖN PLANA ÇIKARILMASI GEREKEN BİR DÖNEMDİR”

Şık, “En büyük eksikliklerimizden biri Kur’an-ı Kerim’i doğru şekilde idrak edemeyişimizdir. Belki çok sayıda hatim okunuyor ancak önemli olan Kur’an’ın anlaşılmasıdır. Ramazan ayı zaten Kur’an ayıdır. Dolayısıyla Kur’an’ın daha fazla ön plana çıkarılması gereken bir dönemdir.” ifadelerini kullandı.

“EN HAYIRLI İFTAR SOFRASI; YETİMLERİN VE FAKİR FUKARANIN DAVET EDİLDİĞİ SOFRALARDIR”

Türkiye Diyanet Vakfı Van Şubesi Kadın Kolları ve Gençlik Kolları aracılığıyla Peygamberimizin emaneti olarak sayılan fakir, fukara ve yetimlerin katılacağı iftar programları düzenlendiğini aktaran Şık, planlamalara göre yaklaşık 2 bin 300 ihtiyaç sahibinin istifade edebileceği iftar sofralarının hazırlanacağını aktardı. “En hayırlı iftar sofrası; yetimlerin ve fakir fukaranın davet edildiği sofralardır” diyen Müftü Şık, çok ihtişamlı ve görkemli iftarlar yerine ihtiyaç sahiplerinin gözetildiği sofraların daha anlamlı olduğunu söyledi.

“ORUCU BİZ DEĞİL, ORUÇ BİZİ TUTMALI”

Ramazan ayının bir manevi kamp olduğuna da dikkat çeken Müftü Şık, bu sürecin takva derecesine ulaşma gayesi taşıdığını ifade etti. Hem Allah’a hem de topluma karşı sorumlulukların yerine getirilmesi gerektiğini kaydeden Şık, orucun sadece yemeden içmeden uzak durmak olmadığını vurgulayarak, “Biz orucu tuttuğumuzu zannediyoruz, aslında olması gereken orucun bizi tutmasıdır. Kalbimize, gözümüze, dilimize, hatta zihnimizden geçenlere dahi hakim olmalıyız.” dedi.

Ramazan’ın başlangıcı ve hilal meselesine de değinen Van İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık, “Fıkhen ‘Ay’ farklı bölgelerde farklı zamanlarda görülebilir. Yetkili merciler hem şer’i kriterleri hem de bilimsel verileri dikkate alarak karar veriyor. Yapılan çalışmalar neticesinde Ramazan ayı bu yıl 19’unda başlayacak.” ifadelerine yer verdi.

“RESMİ KURUMLARA İTİBAR EDİLMELİ”

Dini meselelerde ihtilaf yaşanması durumunda yetkili mercilerin verdiği kararın bağlayıcı olduğunu vurgulayan Şık, sosyal medyada farklı görüşler dile getiren kişilere itibar etmek yerine resmi kararların esas alınmasının daha isabetli olacağını sözlerine ekledi.