Van Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı süresince Van genelinde toplu taşıma sefer saatlerinin güncellendiğini duyurdu. Van merkez ve ilçelerde hizmet veren belediye otobüslerinde yapılan düzenleme ile, vatandaşların iftar saatinde evlerinde olabilmesini kolaylaştırması amaçlanıyor.

Belediye tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Ramazan ayı boyunca geçerli olacak yeni sefer saatleri kapsamında bazı otobüslerin hareket saatleri ortalama 30 dakika öne alındı.

Daha önce iftar saatinden hemen sonra yapılan seferlerin, iftar öncesine çekildiği düzenleme ile özellikle akşam saatlerindeki ulaşım yoğunluğunun azaltılması da hedefleniyor.

Güncellenen toplu taşıma sefer saatlerine Van Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.

