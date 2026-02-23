Trendyol 1. Lig’de 27. hafta, bugün oynanacak 4 maçla tamamlanacak. Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK bugün haftanın kapanış maçında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak.

Ligde Erzurumspor FK sahasında konuk ettiği Serik Spor Futbol A.Ş.’yi 4 – 0 mağlup ederek liderliğini korurken, Esenler Erokspor da deplasmanda Iğdır FK’yı 3 – 0 mağlup ederek 2. sıradaki yerini korumayı başardı. 27. hafta itibari ile 3. sıradaki yeri garanti olan Amed Sportif Faaliyetler bugün sahasında İmaj Altyapı Van Spor Futbol A.Ş.’yi konuk edecek.

Ev sahibi Amed Sportif Faaliyetler zirve yarışında sahasındaki maçı kazanmayı amaçlarken, İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü de play-off şansını artırmak için sahadan galibiyetle ayrılmayı istiyor.

Her iki takım taraftarlarının dostluk mesajları verdiği maç bugün Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak. 27. Haftanın kapanış maçı olan Amed Sportif Faaliyetler – İmajAltyapı Van Spor FK maçını hakem Ali Yılmaz yönetecek. Cem Özbay ve Muhammet Ali Doğan’ın yardımcı hakemlik yapacağı maçta dördüncü hakem olarak da Burak Akdağ hazır bulunacak.

Trendyol 1 Lig’in 27. haftasında şuana kadar oynanan maçların sonuçları ve bugün oynanacak maçların programı şu şekilde;

21.02.2026 13:30 Alagöz Holding Iğdır FK 0 - 3 Esenler Erokspor

21.02.2026 16:00 Boluspor 0 - 1 İstanbulspor A.Ş.

22.02.2026 13:30 Bandırma Spor 4 - 0 Atakaş Hatayspor

22.02.2026 13:30 Erzurumspor FK 4 - 0 Serik Spor Futbol A.Ş.

22.02.2026 16:00 Arca Çorum FK 2 - 0 Eminevim Ümraniyespor

22.02.2026 20:00 Sipay Bodrum FK 1 - 2 Manisa Futbol Kulübü

23.02.2026 13:30 Özbelsan Sivasspor - Sakaryaspor A.Ş.

23.02.2026 13:30 Sms Grup Sarıyerspor - Adana Demirspor A.Ş.

23.02.2026 16:00 Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

23.02.2026 20:00 Amed Sportif Faaliyetler - İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü