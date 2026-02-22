Kırmızı-siyahlı Van ekibi, ligin 27. haftasında 23 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya gelecek. Deplasman tribünü için biletlerini alan Vanspor sevdalıları takımlarını Diyarbakır’da yalnız bırakmayacak.

Van’dan Diyarbakır’a yoğun bir taraftar kitlesinin gitmesi beklenirken, deplasmanda olamayacak kırmızı-siyahlı taraftarlar ise maçın yayınlanacağı kanalları araştırıyor.

KARŞILAŞMA ÖNCESİ İKİ TAKIMDA DA HEYECAN DORUKTA

Doğu derbisi olarak nitelendirilen ve dostluk vurgusunun ön plana çıktığı karşılaşma öncesi iki takımda da heyecan dorukta. Zirve yarışını sürdürmek isteyen Amed Sportif Faaliyetler, sahasında mutlak galibiyet hedeflerken; play-off hattına girmek isteyen İmaj Altyapı Van Spor FK ise çıkışını sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

KARŞILAŞMA HANGİ KANALLARDAN CANLI YAYINLANACAK?

Süper Lig hakemlerinden Ali Yılmaz’ın yöneteceği Amed Sportif Faaliyetler – İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü karşılaşması, 23 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’de Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak.

Karşılaşma TRT Spor, Tabii ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Kırmızı siyahlı Van ekibi 38 puan ile 8. sırada yer alırken, Amed Sportif Faaliyetler ise 51 puan ile 3. sırada bulunuyor.

İki ekip arasında sezonun ilk yarısında Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz Van ekibi 3-0 kazanmıştı.