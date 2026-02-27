Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan tahmini hava durumuna göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı olması bekleniyor. Yağışların Van'ın güneyinde yer alan Bahçesaray, Çatak, Gürpınar ve Başkale ilçelerinde öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli şekilde etkili olması öngörülürken, bu ilçeler için sarı kod uyarısı da verildi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edilen Van'da, rüzgarın güneyli yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji kuvvetli yağış için yaptığı uyarıda, "Kuvvetli yağışlarla birlikte yer yer tipi şeklinde kar yağışı, kar savrulması, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadelerine yer verdi.

Meteoroloji tarafından kuvvetli rüzgar için yapılan uyarıda ise, "Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." şeklinde bilgiler yer aldı.

Van'da bugün hava durumunun ise şu şekilde olması bekleniyor;

Bahçesaray: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar kuvvetli kar yağışlı

Başkale: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar kuvvetli kar yağışlı

Çaldıran: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Çatak: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar kuvvetli kar yağışlı

Edremit: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Erciş: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Gevaş: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Gürpınar: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar kuvvetli kar yağışlı

Muradiye: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

İpekyolu: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Tuşba: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Özalp: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Saray: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı