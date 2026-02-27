Pakistan, sınır bölgesinde artan çatışmaların ardından Afganistan'a savaş ilan etti. Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif gece saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "NATO güçlerinin çekilmesinin ardından Afganistan'da barışın sağlanacağı ve Taliban'ın Afgan halkının çıkarlarına ve bölgedeki barışa odaklanacağı bekleniyordu. Ancak Taliban, Afganistan'ı Hindistan'ın bir kolonisi haline getirdi.

Dünyanın dört bir yanından teröristleri Afganistan'da topladılar ve terörizmi yaymaya başladılar. Halklarını temel insan haklarından mahrum ettiler. İslam'ın kadınlara verdiği hakları ellerinden aldılar. Pakistan, durumu normal tutmak için doğrudan ve dost ülkeler aracılığıyla her türlü çabayı gösterdi.

Kapsamlı diplomasi yürüttü. Ancak Taliban, Hindistan'ın vekili haline geldi. Bugün Pakistan saldırganlığı hedef almaya çalıştığında, elhamdülillah, güçlerimiz kararlı bir karşılık veriyor. Pakistan'ın geçmişteki rolü olumluydu. 50 yıldır 5 milyon Afgan'a ev sahipliği yaptı. Bugün bile milyonlarca Afgan topraklarımızda geçimini sağlıyor. Sabrımız tükendi. Artık sizinle açık bir savaş halindeyiz. Biz sizin komşularınızız, her şeyinizi biliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Silahlı kuvvetler her türlü saldırıya kararlılıkla karşı koyacaktır"

Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif ise yaptığı açıklamada, Pakistan halkının ve silahlı kuvvetlerinin ülkenin güvenliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumaya tamamen hazır olduğunu belirtti. Başbakan Şerif, Pakistan Silahlı Kuvvetlerinin Pakistan Genel Kurmay Başkanı Asim Munir komutasında her türlü düşmanca niyete karşı koyma konusunda tam kapasiteye sahip olduğunu vurgulayarak, "Silahlı kuvvetler, ülkenin güvenliğine yönelik herhangi bir tehdide izin vermemeye kararlıdır. Vatanı savunmada hiçbir taviz verilmeyecek ve her türlü saldırganlığa uygun bir karşılık verilecektir. Biz her zaman barışı aradık, ancak ülkenin birliğine dokunulmayacak ve silahlı kuvvetler her türlü saldırıya kararlılıkla karşı koyacaktır" ifadelerini kullandı

Pakistan 3 noktayı vurdu, Taliban güçlerinden 133 kişi öldürüldü

Afganistan Hükümet Sözcüsü Zabihullah Mücahid ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Pakistan'ın Kabil, Kandahar ve Paktia şehirlerini bombaladığını ifade etti. Pakistan Başbakanlık Sözcüsü Mosharraf Zaidi de yaptığı açıklamada, Afganistan'daki Taliban güçlerinden 133 kişinin öldürüldüğünü, 200'den fazla kişinin de yaralandığını aktardı. Mosharraf, Taliban'a ait 27 mevziinin imha edildiği, 9'unun ele geçirildiğini, 80'den fazla tank, topçu birliği ve zırhlı personel taşıyıcının imha edildiğini vurguladı.

BM, Pakistan ve Rusya'dan gerilimin azaltılması çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptığı açıklamada, Afganistan-Pakistan arasındaki çatışmaların ardından gerilimin azaltılması çağrısında bulundu. Guterres, haberleri yakından takip ettiğini, son dönemde artan şiddetten derin endişe duyduğunu belirtti. Guterres, her iki ülkeyi uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine, özellikle de uluslararası insancıl hukuka sıkı sıkıya uymaya çağırdı. Guterres, çatışmalar devam ederken her iki tarafın da sivillerin korunmasına öncelik vermesinin acil bir ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de yaptığı açıklamada, Kabil ve İslamabad'ı anlaşmazlıklar diyalog yoluyla çözmeye çağırdı. Arakçi sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "İslam dünyasında itidal ve dayanışmanın güçlendiği mübarek Ramazan ayında Afganistan ve Pakistan'ın mevcut anlaşmazlıklarını iyi komşuluk çerçevesinde ve diyalog yoluyla yönetmeleri ve çözmeleri uygun olacaktır. İran, iki ülke arasındaki diyaloğu kolaylaştırmak, anlayışı ve iş birliğini güçlendirmek için her türlü yardımı sağlamaya hazırdır" ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Afganistan ve Pakistan'a sınır ötesi saldırıları durdurma ve anlaşmazlıkları diplomatik yollarla çözme çağrısında bulunuldu. Rusya'nın talep edilmesi halinde iki ülkeye arabuluculuk yapmayı değerlendireceği belirtildi.

Pakistan-Afganistan çatışması

Afganistan, dün akşam saatlerinde ülkeye giriş için önemli bir sınır geçiş noktası olan Torkham sınır kapısı da dahil olmak üzere sınır boyunca geniş bir alanda bulunan çeşitli Pakistan askeri karakollarına saldırmaya başlamıştı. Bunun üzerine Pakistan, Afganistan'a hava saldırıları başlatmıştı.