Gece boyunca aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası sabah saatlerinde cadde ve sokaklar karla kaplandı. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, belediye ekipleri ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı olmasının beklendiği bildirildi. Açıklamada, yağışların Hakkâri ile Van'ın güney ilçelerinde öğle saatlerine kadar kuvvetli olmasının tahmin edildiği belirtildi.

Kuvvetli yağışlarla birlikte yer yer tipi şeklinde kar yağışı, kar savrulması, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi. Ayrıca bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğu, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi. Öte yandan, kar yağışı ve sis nedeniyle Van Ferit Melen Havalimanı'nda bazı uçak seferlerinde gecikmeler meydana geldi.

"Mart'ı görmeden karar vermemek lazım"

Yağışların bölge için önemli olduğunu belirten Adnan Taylan isimli vatandaş ise uzun yıllar ortalamasına göre bu yıl kar yağışının iyi seviyede olduğunu ifade etti. Taylan, "Yağışın olması bölgemiz için önem arz ediyor. Çünkü burası dağlık ve tarımsal bir bölge. Hem tarım hem sulama suyu hem de içme suyu açısından faydalı olarak görüyoruz. ‘Mart ayı dert ayı' derler; mart ayını görmeden karar vermemek lazım.

Bir ara bahar rehavetine kapıldık ama sonuç ortada, Cenab-ı Hakk'ın bereketi. Son iki gündür bir soğukluk vardı. Demek ki o soğukluk bu kar yağışına gebeymiş. Çok şükür şikayetçi değiliz. Kar her zaman berekettir, sağlıktır. Özellikle bu yıl yağış oranının yüksek olması yer altı ve yer üstü suları için çok büyük önem arz ediyor. Van'ımızın incisi, göz bebeği olan Van Gölü için de büyük önem taşıyor" dedi.