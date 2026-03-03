Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen Okul Sporları Gençler Muay Thai İl Şampiyonası'nda farklı okullardan çok sayıda sporcu mücadele etti. Çatak Muhammet Sait Aydın Anadolu Lisesi öğrencileri, şampiyona boyunca sergiledikleri performansla dikkat çekti.

Şampiyonada öğrencilerden Ömer Muhan ile Davut Eraslan kendi kategorilerinde il birincisi olurken, Şakir Tomay il ikincisi olarak önemli bir başarı elde etti. Mustafa Vahit Kuncu ve Remzi Bozdemir ise il üçüncüsü olarak dereceye girdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamdi İnan, derece elde eden öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Sporcularımız önümüzdeki dönemde düzenlenecek bölge ve Türkiye şampiyonalarında da ilçemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum dedi.