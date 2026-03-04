Trendyol 1. Lig’in 29. haftası öncesi takımlar hazırlıklarını sürdürüyor. Haftanın ilk maçı Cuma günü saat 16.00’da Sms Grup Sarıyerspor - Eminevim Ümraniyespor arasında oynanacak.

Günün diğer maçlarında ise Sakaryaspor A.Ş. - Adana Demirspor A.Ş. ve Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. - İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü karşı karşıya gelecek. Bu maçlar saat 20.00’de başlayacak.

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, son iki haftalık kötü gidişatı tersine çevirmek istiyor. Play-off hedefi olan kırmızı – siyahlılarda hedef sahadan galibiyetle ayrılmak.

Hem zirve, hem play-off hem de düşme hattını yakından ilgilendiren maçlar taraftarlar tarafından da yakından ve merakla takip edilecetk.

İşte haftanın programı;

06.03.2026 16:00 Sms Grup Sarıyerspor - Eminevim Ümraniyespor

06.03.2026 20:00 Sakaryaspor A.Ş. - Adana Demirspor A.Ş.

06.03.2026 20:00 Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. - İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü

07.03.2026 13:30 Erzurumspor FK - Manisa Futbol Kulübü

07.03.2026 13:30 Özbelsan Sivasspor - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

07.03.2026 16:00 Arca Çorum FK - Atakaş Hatayspor

07.03.2026 16:00 Bandırma Spor - İstanbulspor A.Ş.

07.03.2026 20:00 Amed Sportif Faaliyetler - Serik Spor Futbol A.Ş.

08.03.2026 16:00 Boluspor - Alagöz Holding Iğdır FK

08.03.2026 20:00 Sipay Bodrum FK - Esenler Erokspor