2025 Mayıs ayında ibadete kapatılan, Haziran ayında ise yıkımı gerçekleştirilerek yeniden yapımına başlanan camide çalışmalar sürüyor.

1976 yılında ibadete açılan Hz. Ömer Cami, Van’ın önemli noktalarından İskele Caddesi, Sıhke Caddesi ve Beşyol Meydanı’nın kesiştiği noktada yer alıyordu. Kentin simge yapılarından biri olan cami, 2011 yılında meydana gelen depremlerde hasar görmesi üzerine alınan karar doğrultusunda yıkılmıştı.

Yeniden başlatılan cami ve pasaj projesinde son durum hakkında İnşaat Mühendisi ve firma yetkilisi Doğan Kahraman, Wanhaber’e açıklamalarda bulundu.

“PASAJDA 91 İŞ YERİ BULUNUYOR”

Kahraman, projenin iki bloktan oluştuğunu belirterek, “Hz. Ömer Cami, A Blok ve B Blok olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Toplamda 91 iş yeri bulunuyor. A Blok’un üzerinde cami inşası devam ediyor. B Blok ise cami avlusu (teras) olarak kalacak, burada ek bir yapı yapılmayacak.” dedi.

“PASAJDA KABA İNŞAAT TAMAMLANDI”

Pasaj kısmındaki çalışmalar hakkında bilgi veren Kahraman, “Pasaj bölümünde bulunan 91 dükkanın kaba inşaatı tamamlandı. Şu an ince imalata hazır durumda. Caminin giriş katı ve son cemaat yerinin imalatları tamamlandı. Şu an kemer katında çalışmalar devam edecek.” ifadelerine yer verdi.

“ÇATI KATINA BİR BUÇUK AYDA ULAŞILMASI PLANLANIYOR”

Minare ve üst yapı çalışmalarının da beton santrallerinin açılmasıyla hız kazanacağını belirten Kahraman, “Malumunuz kentimizde kış aylarında beton santralleri kapalı oluyor. İnşaat sezonu, beton santrallerinin açılmasıyla başlıyor. Bayram sonrası santrallerin devreye girmesi bekleniyor. Santraller açılır açılmaz en geç bir buçuk ay içerisinde çatı katına ulaşarak kaba inşaatı tamamlamayı planlıyoruz” diye kaydetti.

“NİSAN SONUNDA KABA İNŞAAT TAMAMLANACAK”

Projede yalnızca kaba inşaat işlerini üstlendiklerini dile getiren firma yetkilisi Doğan Kahraman, “Bizim sorumluluğumuz kaba inşaatla sınırlı. İnce imalat için ayrı bir ihale yapılacak. Ama havaların sıcaklık durumuna bağlı olarak Nisan ayının sonlarına doğru kaba inşaatın tamamen bitmiş olmasını öngörüyoruz.” şeklinde konuştu.

Kahraman ayrıca, bu yıl Van’da etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle çalışmaların zaman zaman durduğunu, ancak hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte inşaatın yeniden hız kazandığını sözlerine ekledi.