Meteorolojik tahminlere göre Van’da yarın kar yağışı başlayacak. Perşembe günü yer yer parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olacağı Van’da Perşembe günü yeniden kar yağışı görülecek. Açıklanan 5 günlük hava tahmin raporuna göre Cuma, Cumartesi ve Pazar günü de yine kar yağışı beklentisi hakim.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan hava tahmin raporuna göre önümüzdeki 5 gün Van’da beklenen hava durumu şu şekilde;

İpekyolu:

04 Mart Çarşamba: Kar yağışlı

05 Mart Perşembe: Parçalı bulutlu

06 Mart Cuma: Kar yağışlı

07 Mart Cumartesi: Kar yağışlı

08 Mart Pazar: Kar yağışlı

Tuşba:

04 Mart Çarşamba: Kar yağışlı

05 Mart Perşembe: Parçalı bulutlu

06 Mart Cuma: Kar yağışlı

07 Mart Cumartesi: Kar yağışlı

08 Mart Pazar: Kar yağışlı

Edremit:

04 Mart Çarşamba: Kar yağışlı

05 Mart Perşembe: Parçalı bulutlu

06 Mart Cuma: Kar yağışlı

07 Mart Cumartesi: Kar yağışlı

08 Mart Pazar: Kar yağışlı

Bahçesaray:

04 Mart Çarşamba: Kar yağışlı

05 Mart Perşembe: Çok bulutlu

06 Mart Cuma: Hafif kar yağışlı

07 Mart Cumartesi: Kar yağışlı

08 Mart Pazar: Kar yağışlı

Başkale:

04 Mart Çarşamba: Kar yağışlı

05 Mart Perşembe: Çok bulutlu

06 Mart Cuma: Hafif kar yağışlı

07 Mart Cumartesi: Kar yağışlı

08 Mart Pazar: Kar yağışlı

Çaldıran:

04 Mart Çarşamba: Kar yağışlı

05 Mart Perşembe: Çok bulutlu

06 Mart Cuma: Kar yağışlı

07 Mart Cumartesi: Kar yağışlı

08 Mart Pazar: Kar yağışlı

Çatak:

04 Mart Çarşamba: Kar yağışlı

05 Mart Perşembe: Çok bulutlu

06 Mart Cuma: Hafif kar yağışlı

07 Mart Cumartesi: Kar yağışlı

08 Mart Pazar: Kar yağışlı

Erciş:

04 Mart Çarşamba: Kar yağışlı

05 Mart Perşembe: Çok bulutlu

06 Mart Cuma: Kar yağışlı

07 Mart Cumartesi: Kar yağışlı

08 Mart Pazar: Kar yağışlı

Gevaş:

04 Mart Çarşamba: Kar yağışlı

05 Mart Perşembe: Çok bulutlu

06 Mart Cuma: Hafif kar yağışlı

07 Mart Cumartesi: Kar yağışlı

08 Mart Pazar: Kar yağışlı

Gürpınar:

04 Mart Çarşamba: Kar yağışlı

05 Mart Perşembe: Çok bulutlu

06 Mart Cuma: Hafif kar yağışlı

07 Mart Cumartesi: Kar yağışlı

08 Mart Pazar: Kar yağışlı

Muradiye:

04 Mart Çarşamba: Kar yağışlı

05 Mart Perşembe: Çok bulutlu

06 Mart Cuma: Kar yağışlı

07 Mart Cumartesi: Kar yağışlı

08 Mart Pazar: Kar yağışlı

Özalp:

04 Mart Çarşamba: Kar yağışlı

05 Mart Perşembe: Çok bulutlu

06 Mart Cuma: Kar yağışlı

07 Mart Cumartesi: Kar yağışlı

08 Mart Pazar: Kar yağışlı

Saray:

04 Mart Çarşamba: Kar yağışlı

05 Mart Perşembe: Çok bulutlu

06 Mart Cuma: Kar yağışlı

07 Mart Cumartesi: Kar yağışlı

08 Mart Pazar: Kar yağışlı