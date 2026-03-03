Meteorolojik tahminlere göre Van’da yarın kar yağışı başlayacak. Perşembe günü yer yer parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olacağı Van’da Perşembe günü yeniden kar yağışı görülecek. Açıklanan 5 günlük hava tahmin raporuna göre Cuma, Cumartesi ve Pazar günü de yine kar yağışı beklentisi hakim.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan hava tahmin raporuna göre önümüzdeki 5 gün Van’da beklenen hava durumu şu şekilde;
İpekyolu:
04 Mart Çarşamba: Kar yağışlı
05 Mart Perşembe: Parçalı bulutlu
06 Mart Cuma: Kar yağışlı
07 Mart Cumartesi: Kar yağışlı
08 Mart Pazar: Kar yağışlı
Tuşba:
04 Mart Çarşamba: Kar yağışlı
05 Mart Perşembe: Parçalı bulutlu
06 Mart Cuma: Kar yağışlı
07 Mart Cumartesi: Kar yağışlı
08 Mart Pazar: Kar yağışlı
Edremit:
04 Mart Çarşamba: Kar yağışlı
05 Mart Perşembe: Parçalı bulutlu
06 Mart Cuma: Kar yağışlı
07 Mart Cumartesi: Kar yağışlı
08 Mart Pazar: Kar yağışlı
Bahçesaray:
04 Mart Çarşamba: Kar yağışlı
05 Mart Perşembe: Çok bulutlu
06 Mart Cuma: Hafif kar yağışlı
07 Mart Cumartesi: Kar yağışlı
08 Mart Pazar: Kar yağışlı
Başkale:
04 Mart Çarşamba: Kar yağışlı
05 Mart Perşembe: Çok bulutlu
06 Mart Cuma: Hafif kar yağışlı
07 Mart Cumartesi: Kar yağışlı
08 Mart Pazar: Kar yağışlı
Çaldıran:
04 Mart Çarşamba: Kar yağışlı
05 Mart Perşembe: Çok bulutlu
06 Mart Cuma: Kar yağışlı
07 Mart Cumartesi: Kar yağışlı
08 Mart Pazar: Kar yağışlı
Çatak:
04 Mart Çarşamba: Kar yağışlı
05 Mart Perşembe: Çok bulutlu
06 Mart Cuma: Hafif kar yağışlı
07 Mart Cumartesi: Kar yağışlı
08 Mart Pazar: Kar yağışlı
Erciş:
04 Mart Çarşamba: Kar yağışlı
05 Mart Perşembe: Çok bulutlu
06 Mart Cuma: Kar yağışlı
07 Mart Cumartesi: Kar yağışlı
08 Mart Pazar: Kar yağışlı
Gevaş:
04 Mart Çarşamba: Kar yağışlı
05 Mart Perşembe: Çok bulutlu
06 Mart Cuma: Hafif kar yağışlı
07 Mart Cumartesi: Kar yağışlı
08 Mart Pazar: Kar yağışlı
Gürpınar:
04 Mart Çarşamba: Kar yağışlı
05 Mart Perşembe: Çok bulutlu
06 Mart Cuma: Hafif kar yağışlı
07 Mart Cumartesi: Kar yağışlı
08 Mart Pazar: Kar yağışlı
Muradiye:
04 Mart Çarşamba: Kar yağışlı
05 Mart Perşembe: Çok bulutlu
06 Mart Cuma: Kar yağışlı
07 Mart Cumartesi: Kar yağışlı
08 Mart Pazar: Kar yağışlı
Özalp:
04 Mart Çarşamba: Kar yağışlı
05 Mart Perşembe: Çok bulutlu
06 Mart Cuma: Kar yağışlı
07 Mart Cumartesi: Kar yağışlı
08 Mart Pazar: Kar yağışlı
Saray:
04 Mart Çarşamba: Kar yağışlı
05 Mart Perşembe: Çok bulutlu
06 Mart Cuma: Kar yağışlı
07 Mart Cumartesi: Kar yağışlı
08 Mart Pazar: Kar yağışlı