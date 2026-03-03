Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yayımlanan 2025 yılı verilerine göre, işverenlerin kuruma bildirdiği ve henüz doldurulmamış açık iş sayısı Türkiye genelinde 2 milyon 435 bin 200 olarak açıklandı. Aynı dönemde Van’da ise 11 bin 888 açık iş pozisyonu bulunduğu bildirildi.

İŞKUR verilerine göre, 2025 yılında Türkiye genelinde özel sektörde iş gücü talebi 2 milyon 401 bin 766 olarak kaydedilirken, kamuda bu sayı 33 bin 434 oldu.

Van’da ise 2025 yılı toplam iş gücü talebi 11 bin 888 kişi olarak açıklandı. Bu talebin 12’si kamu sektöründen, 11 bin 876’sı ise özel sektörden geldi.

2024 yılında Van’da iş gücü talebi 13 bin 345 kişi seviyesindeyken, 2025’te bu sayı 11 bin 888’e geriledi. Buna göre kentte iş gücü talebi bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 10,9 azalış gösterdi.

İstihdam tablosuna yansıyan verilere göre Van'da iş gücü talebi, bir önceki yıla kıyasla geriledi.

İŞKUR raporlarına göre Van, 2025 yılında Türkiye genelinde iş gücü talebinin en yüksek olduğu 38’inci il olarak kaydedildi.