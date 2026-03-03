Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında insani yardımlar, sosyal destek programları, kan bağışı organizasyonları ve uluslararası insani diplomasi faaliyetleriyle her yıl milyonlarca insana ulaşan Türk Kızılay, ramazan ayı boyunca da ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ramazan ayı boyunca yurt dışında insani yardım faaliyetlerini sürdüren Türk Kızılay, savaş, çatışma, yoksulluk ve yerinden edilme krizlerinden etkilenen bölgelerde aşevleri aracılığıyla sıcak yemek dağıtımı yapıyor, iftar sofraları kuruyor ve binlerce aileye gıda kolisi desteği sağlıyor.

Gazze'de günde 60 bin kişilik iftar ve sahur

Türk Kızılay bu kapsamda, Gazze Şeridi'nin kuzey, orta ve güney bölgelerinde faaliyet gösteren aşevleri aracılığıyla günlük 60 bin kişilik iftar yemeği ve sahurluk dağıtımını sürdürüyor. Ramazan programı kapsamında, Gazze'nin farklı bölgelerinde gıda kolileri de ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Ayrıca Al-Ariş Limanına ulaşan 21'inci İyilik Gemisinin tahliyesi tamamlandı. Gemiden toplam 249 tırlık insani yardım malzemesi boşaltılırken, yardımların Gazze'ye ulaştırılması için sınır geçişlerine ilişkin süreç yakından takip ediliyor.

Yemen'de ramazan programı kapsamında Aden ve Lahj eyaletlerinde savaş mağduru ve iç göçten etkilenen ailelere gıda kolileri dağıtıldı. Program çerçevesinde toplam 500 gıda kolisi ve 1000 kişilik iftar yemeği dağıtımı tamamlandı. Yardımlarla şimdiye kadar yaklaşık 5 bin ihtiyaç sahibine ulaşıldı.

Sudan'da 5 eyalette iftar ve gıda kolisi dağıtımı

Sudan'da, Sudan Kızılayı ile koordinasyon içinde yürütülen çalışmalar kapsamında 5 ayrı eyalette iftar programları düzenlendi. El-Sarraf Kampı'nda ise 3 bin kişilik iftar organizasyonu gerçekleştirilirken, bin gıda kolisi ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi. Kassala ve El-Gadarif eyaletlerindeki kamp alanlarında da binlerce kişiye iftar verildi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Afgan Kızılayı işbirliğiyle 250 ihtiyaç sahibi aileye gıda malzemeleri ulaştırıldı. Dağıtım programı, Afgan Kızılayı yetkilileri ve Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Somali'de Mogadişu'ya bağlı Kahda ve Dayniile kamp bölgelerinde ayrı ayrı biner aileye gıda kolisi dağıtıldı. Ayrıca Katar Kızılayı işbirliğiyle gerçekleştirilen programda, 90 şehit ve gazi ailesine gıda kolisi ve çocuklara kıyafet desteği sağlandı.

Bağdat'tan Telafer'e yardımlar

Irak'ta ramazan yardımları kapsamında Bağdat, Musul, Kerkük, Telafer ve Kifri'de Irak Kızılayı ile işbirliği içinde gıda kolisi dağıtımları gerçekleştirildi. Musul'da 300 aileye, Telafer'de 200 aileye, Kerkük'te 100 aileye gıda kolileri ulaştırıldı. Ayrıca Musul ve Bağdat'ta iftar programları düzenlenerek yüzlerce kişiye sıcak yemek ikram edildi.

Türk Kızılay, Suriye'nin farklı bölgelerinde giyim, gıda kolisi ve iftar yardımlarını sürdürüyor. Suriye'deki 9 sevgi butik mağazası aracılığıyla ramazan ayında şimdiye kadar 7 bin 795 ihtiyaç sahibine ulaşılarak, 19 bin 441 parça kıyafet teslim edildi.

Halep'te Suriye Arap Kızılayı işbirliğiyle iftarlık dağıtımı yapılırken İdlib'de El Ardiya Yetimhanesi'nde 350, El Şami Yetimhanesi'nde 900, Halep'te 302 ve Şam'da 302 kişi olmak üzere toplam 1854 kişiye iftar desteği sağlandı. Ayrıca Şam Al Rahman Yetimhanesi'nde uluslararası paydaşların katılımıyla iftar programı düzenlendi. Yardımların ailelere yönelik ayağında ise Azez Zeytin Kampı, Çobanbey ve Zümra Köyü'nde toplam 1015 aileye gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirildi.

Srebrenitsa'dan Tuzla'ya iftar sofraları

Bosna Hersek'te Zenica, Prnjavor, Vrhovine, Gradačac, Tuzla ve Srebrenitsa başta olmak üzere farklı şehir ve köylerde iftar organizasyonları düzenlendi.

Ramazanın ilk haftasında düzenlenen programlarda bazı bölgelerde 120 ila 250 kişilik iftar sofraları kuruldu. Srebrenitsa'da ise Srebrenitsa anneleri için özel iftar programı gerçekleştirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Türk Kızılayın desteği ve Kıbrıs Türk Kızılay işbirliğinde, Lefkoşa Terminal bölgesinde "Kızılay İftar Sofrası" programı düzenlendi. Ramazanın ilk haftasında toplam 2 bin 620 kişi iftar hizmetinden yararlanırken, organizasyona 20 genç Kızılay gönüllüsü destek verdi.

Pakistan'da gıda kolisi desteği

Bulgaristan'ın Filibe kentinde 400 kişilik iftar programı, Türkiye ve Bulgaristan'dan temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Pakistan'da askeri hareketlilik nedeniyle yerlerinden edilen ailelere yönelik Hayber Pahtunhva bölgesinde gıda kolisi dağıtımları yapılırken, Rawalpindi ve İslamabad'daki ihtiyaç sahiplerine de ramazan boyunca gıda kolisi ulaştırılacak.

Türk Kızılay, ramazan boyunca 21 ülkede yürütülen insani yardım faaliyetlerine planlanan takvim doğrultusunda devam ederken, bağışçılardan gelen desteklerle ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı sürdürecek.