Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Şubat ayında enflasyon yüzde 2,96 olarak gerçekleşirken, yıllık bazda yüzde 31,53 oldu. Enflasyon verilerine göre kira artış oranı yeniden belirlendi.

KİRA ZAM ORANI NETLEŞTİ

TÜİK'in açıkladığı şubat ayı enflasyonuyla birlikte, şubat ayında Türkiye'de ev sahiplerinin uygulayabileceği kira artış oranı da belli oldu. TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında mart ayında kira artış oranı yüzde 33,39 olarak belirlendi.

SON 6 AYDA DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM

Eylül 2025: Yüzde 39,62

Ekim 2025: Yüzde 38,36

Kasım 2025: Yüzde 37,15

Aralık 2025: Yüzde 35,91

Ocak 2026: Yüzde 34,88

Şubat 2026: Yüzde 33,98

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

Kira artış oranı 2026 yılı itibarıyla hem kiracılar hem de ev sahipleri için en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Ekonomideki enflasyon görünümü ve yasal düzenlemeler, 2026 kira zammı hesaplama yöntemini doğrudan etkiliyor. Türkiye'de kira artış oranı, TÜİK tarafından açıklanan on iki aylık ortalama TÜFE verisi esas alınarak belirleniyor. Bu oran, konut ve iş yeri kiralarında yapılabilecek azami kira artış sınırını ortaya koyuyor.