Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 2025 yılına ait verileri kamuoyuyla paylaştı. Ocak–Aralık dönemini kapsayan raporda, Türkiye genelinin yanı sıra Van’daki 4/a, 4/b ve 4/c statüsünde sigortalı çalışanların sayıları ile kadın ve erkek istihdamına ilişkin dağılımlar yer aldı.

Yayımlanan verilere göre Van’daki toplam 219 bin 196 sigortalı çalışan, Türkiye genelindeki 26 milyon 328 bin 559 sigortalının yaklaşık yüzde 0,83’ünü oluşturdu. Van’ın 1 milyon 112 bin 13 kişilik nüfusu dikkate alındığında, kentteki sigortalı çalışanların toplam nüfusa oranı ise yaklaşık yüzde 19,7 olarak hesaplandı.

Türkiye genelinde 4/a kapsamında aktif ve zorunlu sigortalıların dağılımına bakıldığında, toplam 4/a aktif sigortalı sayısının 19 milyon 416 bin 389 olduğu görüldü. Van’da 4/a kapsamında 142 bin 724 aktif sigortalı bulunurken, bunların 97 bin 294’ünü erkekler, 45 bin 430’unu kadınlar oluşturdu.

Aynı dönemde Türkiye genelinde 4/b kapsamında 3 milyon 236 bin 936 sigortalı çalışan yer aldı. Van’da 4/b sigortalı sayısı 26 bin 774 olarak kaydedildi. Bu grubun 23 bin 51’i erkek, 3 bin 723’ü kadın olarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde 4/c kapsamında çalışan toplam kişi sayısı 3 milyon 675 bin 234 olurken, Van’daki 4/c sigortalı sayısı 49 bin 698 olarak belirlendi. Van’da 4/c kapsamında çalışanların 35 bin 307’si erkek, 14 bin 391’i kadın oldu.