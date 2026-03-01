Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Ekim-Aralık dönemine ait gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını yarın saat 10.00’da resmi internet adresi üzerinden yayımlayacak.
AA Finans’ın gerçekleştirdiği beklenti anketine katılan ekonomistler, 2025’in dördüncü çeyreğinde GSYH’nin yıllık bazda yüzde 3,6 artış göstereceğini öngörüyor.
Uzmanların 2025 yılının geneline ilişkin büyüme tahminlerinin medyanı ise yüzde 3,7 seviyesinde yer alıyor.
Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,5, ikinci çeyreğinde yüzde 4,9 ve üçüncü çeyreğinde ise yüzde 3,7 oranında büyüme kaydetmişti.
Kaynak: Ramazan Çetin