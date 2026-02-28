Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kayıtlı kadın istihdamının teşvik edilmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, "GÜÇ Projemiz başta olmak üzere gençlerimizin çalışma hayatına katılımlarını artırmak ve kariyer planlamalarını sağlamak için yürüttüğümüz programlarımızı etkin bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Işıkhan, NSosyal hesabından, 2026 yılı ocak ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Orta Vadeli Program (OVP) ve çalışma hayatını geliştirmeye yönelik politikalarının etkisiyle işsizlik oranının, 33 aydır tekli hanelerde seyrettiğini belirten Işıkhan, işsizlik oranının, 2026 yılı ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 0,4 puan azalarak yüzde 8,1, istihdam oranının ise yüzde 47,9 olduğunu aktardı.

İş gücüne katılma oranının yüzde 52,1 olarak gerçekleştiğine işaret eden Işıkhan, şunları kaydetti:

"Kadınlarda işsizlik oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre 1 puan azalarak yüzde 11 olarak gerçekleşti. Kayıtlı kadın istihdamının teşvik edilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Genç nüfusta işsizlik oranı ise bir önceki yılın aynı ayına göre 1 puan azalarak yüzde 14,3 oldu. GÜÇ Projemiz başta olmak üzere gençlerimizin çalışma hayatına katılımlarını artırmak ve kariyer planlamalarını sağlamak için yürüttüğümüz programlarımızı etkin bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz. İş arayan vatandaşlarımızın, işverenlerimizin ve yatırımcılarımızın her zaman yanındayız."