İmaj Altyapı Van Spor FK ile Erzurumspor FK bugün karşı karşıya gelecek. Zorlu geçmesi beklenen karşılaşmaya, soğuk hava şartlarına rağmen taraftarların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Vanspor yönetimi ise mücadele öncesinde taraftarına anlamlı bir jest yaparak stadyuma gelen sporseverlere Vanspor atkısı ve Vanspor bayrakları dağıtacak.

KARŞILAŞMA KAPALI GİŞE OYNANACAK

Geçtiğimiz günlerde satışa çıkarılan kmaç biletleri saatler içerisinde tükenmişti. Karşılaşma kapalı gişe oynanacak.

Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip maç saatini beklerken, taraftarlar da takımlarını yalnız bırakmamak için tribündeki yerini alacak. Dağıtılacak atkı ve bayraklarla birlikte Van Atatürk Şehir Stadyumu adeta kırmızı – siyaha bürünecek ve görsel bir şölen oluşacak.

İmaj Altyapı Van Spor FK – Erzurumspor FK karşılaşması saat 13.30’da Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak.