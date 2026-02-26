İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, Cumartesi günü sahasında konuk edeceği Erzurumspor FK maçı hazırlıklarını sürdürürken, bugün sabah saatlerinde satışa çıkan maç biletleri kısa süre içerisinde tükendi.

Van Spor FK Başkanı Erol Temel, yoğun ilgiden dolayı taraftarlara teşekkür etti.

Zirve yarışını ve play-off hattını yakından ilgilendiren mücadeleye Vanlı futbolseverler büyük ilgi gösteriyor. Satışa sunulan biletler kısa sürede tükendi.

BAŞKAN TEMEL’DEN TEŞEKKÜR MESAJI

Kapalı gişe gelişmesinin ardından İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü Başkanı Erol Temel, sosyal medya hesabı üzerinden taraftarlara teşekkür etti.

Başkan Temel yaptığı paylaşımda, “Teşekkürler Van Spor taraftarı! Cumartesi oynayacağımız maçın biletleri anında tükendi. Taraftar üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Şimdi sıra takımımızda! Cumartesi günü play-of yolunda hız kesmeden devam edeceğiz. Başarılar takım! +3.” ifadelerini kullandı.

KALE ARKASI KAPALI ALANLARI DA AÇILDI

Öte yandan Van Atatürk Şehir Stadı’nda kale arkasında kapalı olan bölümlerin de taraftara açılacağı kaydedildi.

Yoğun talep üzerine kale arkasında kapalı olan bölümün de taraftara açıldığını duyuran Başkan Temel; “Büyük Van Spor Taraftarı! Gelen yoğun istek üzerine, kale arkasında kapalı olan kısmı da taraftarımıza açıyoruz. İnşallah cumartesi günü o tribünleri tamamen dolduracağız. Birlikte güçlüyüz, birlikte başaracağız” diye kaydetti.

Cumartesi günü saat 13.30’da oynanacak kritik mücadelede Vanspor, Erzurumspor FK karşısında sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak. Dolu tribünler önünde oynanacak karşılaşmada, kırmızı-siyahlı ekibin en büyük gücü yine taraftarı olacak.