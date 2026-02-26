Trendyol 1. Lig’in 28. Hafta maçında İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü sahasında Erzurumspor FK’yı konuk edecek. Maç öncesi açıklama yapan Van Spor FK Başkanı Erol Temel, “Tribünde sesimizle, yüreğimizle, inancımızla orada olacağız” diyerek tüm Vanlıları maça davet etti.

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, Cumartesi günü sahasında Erzurumspor F’yi ağırlayacak. Kritik karşılaşma öncesinde Van Spor Futbol Kulübü Başkanı Erol Temel, sosyal medya hesabı üzerinden taraftarlara seslendi.

Başkan Temel, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak taraftarları takıma destek olmaya davet etti.

“SAHADA GEREKEN CEVABI BİZ VERECEĞİZ”

Temel yaptığı açıklamada, “Değerli Vanspor taraftarları, Cumartesi saat 13.30’da hep birlikte sahada olacağız! Takımımız için, armamız için, şehrimiz için tek yürek olacağız. Sahada gereken cevabı biz vereceğiz! Tribünde sesimizle, yüreğimizle, inancımızla orada olacağız! Haydi Vanspor! Kenetlenme zamanı!” ifadelerine yer verdi.

Kırmızı siyahlı temsilcimiz, kritik mücadelede taraftar desteğini arkasına alarak sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.