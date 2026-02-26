Ligin 28. Hafta maçında İmaj Altyapı Van Spor FK ile Erzurumspor FK karşılaşacak. Liderlik ve play-off hattını yakından ilgilendiren karşılaşmanın biletleri bugün itibarıyla satışa sunuldu.

Kırmızı-siyahlı Van ekibi, 28 Şubat Cumartesi günü saat 13.30’da oynanacak karşılaşmada lider Erzurumspor FK’yı mağlup etmeyi amaçlıyor.

VANSPOR GALİBİYET PAROLASIYLA SAHAYA ÇIKACAK

Hazırlıklarını Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde kendi tesislerinde sürdüren Van ekibi, play-off hattına girebilmek adına taraftarı önünde mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak.

Zirve yarışında liderlik koltuğunda oturan Erzurumspor FK ise zorlu Van deplasmanından üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Karşılaşma, Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak. Taraftarların maça yoğun ilgi göstermesi ve biletlerin tükenmesi bekleniyor.

BİLET FİYATLARI AÇIKLANDI

Yönetim tarafından belirlenen fiyatlara göre; kapalı tribün biletleri 50 TL’den satışa sunulurken, kale arkası biletleri ise 20 TL’den satışa çıkarıldı. Misafir tribün bilet fiyatı ise 21 TL olarak belirlendi.

Karşılaşma günü sporseverler tarafından heyecanla beklenirken, Vanspor taraftarları da biletlerini saat 10.00 itibariyle almaya başladı. Her iki takım açısından da büyük önem taşıyan mücadelenin çekişmeli anlara sahne olması bekleniyor.

Taraftarlar karşılaşmanın biletlerini biletinial.com uygulaması üzerinden temin edebiliyor.