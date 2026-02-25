Kırmızı-siyahlı ekip, 28 Şubat Cumartesi günü oynanacak karşılaşmada lider Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek.

Hazırlıklarını Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde kendi tesislerinde sürdüren Van temsilcisi, play-off hattına girebilmek adına taraftarı önünde mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Van ekibi, alacağı galibiyeti taraftarına armağan etmek istiyor.

Zirve yarışında liderlik koltuğunda oturan Erzurumspor FK ise zorlu Van deplasmanından üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Karşılaşma, Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak.

İŞTE BİLET FİYATLARI

İmaj Altyapı Van Spor FK – Erzurumspor FK karşılaşmasının bilet fiyatları şu şekilde;

Doğu ve Batı Kapalı Maraton: 65 TL

Kale Arkası: 15 TL

Misafir Tribünü:25 TL