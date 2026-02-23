Trendyol 1. Lig 27. hafta kapanış maçında Amed Sportif Faaliyetler ile temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, Diyarbakır Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Zorlu maçta gol 90+4. dakikada geldi ve sahadan 3 puanla ayrılan taraf Amed Sportif Faaliyetler oldu.

Her iki ekibin de iyi mücadele ettiği maçta sonucu belirleyen gol uzatma dakikalarında geldi.

Ev sahibi Amed Sportif Faaliyetler sahaya; Erce Kardeşler, Mehmet Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Oleksandr Syrota, Oğuzhan Matur (Dk. 84 Emrah Başsan), Cem Üstündağ (Dk. 85 Atakan Müjde), Adama Traore (Dk. 68 Tarkan Serbest), Diaa Sabi'a, Florent Hasani (Dk. 60 Daniel Mosquera), Zdravko Dimitrov (Dk. 68 Felix Ohene Afena-Gyan) ve Mbaye Diagne ile çıktı..

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü ise Çağlar Şahin Akbaba, Zan Jevsenak, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Naby Youssouf Oulare (Dk. 90 Medeni Bingöl), Sabahattin Destici, Jefferson Nogueira Junior (Dk. 84 Alper Demirol), Mehmet Özcan, Erdem Seçgin (Dk. 46 Emir Bars), Santeri Wainö Emil Hostikka (Dk. 90 Xesc Regis), Kenneth Obinna Mamah (Dk. 58 Aliou Traore) ve Ivan Cedric Bikoue Embolo ilk 11’i ile mücadele etti.

Maça her iki ekip de kontrollü başladı. Mücadelenin ilk devresinde takımların çabaları golü getirmedi. Devre 0 – 0 eşitlikle tamamlandı.

Maçın ikinci devresine daha atak başlayan taraf ev sahibi ekip oldu. Ancak İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü bir süre sonra dengeyi sağlamayı başardı. Her iki takım da gol için zaman zaman yüklenmeler yaptı.

Maçın normal süresi golsüz geçildi. Maça hakem tarafından 6 dakika uzatma verildi. Uzatmaların 4. dakikasında (90+4) Amed Sportif Faaliyetler etkili bir atak geliştirdi. Ceza sahası içine yapılan ortada Felix Ohene Afena-Gyan topa dokundu ve meşin yuvarlak filelerle buluştu. Atılan golle ev sahibi ekip 1 – 0 öne geçti.

Maçın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Amed Sportif Faaliyetler 3 puanın sahibi oldu. Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, haftayı 38 puanla 11. sırada tamamladı.