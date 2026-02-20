Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü dün sahasında konuk ettiği Sipay Bodrum FK’yi 3 – 1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. İlk yarısını 1 – 0 yenik kapattığı maçın ikinci yarısında adeta coşan ve attığı 3 golle 3 puana ulaşan temsilcimiz, ligde de 3 sıra birden yükseldi.

Ligin 26. haftasına 35 puanla 11. sırada giren İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü kazandığı maçın ardından puanını 38’e yükseltirken puan tablosunda da 3 sıra birden yükseldi ve haftayı 8. sırada tamamladı.

Deplasmanda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü’nü 2 – 1 yenerek puanını 54’e yükselten Erzurum FK liderliğini korurken, İstanbulspor A.Ş.’yi 4 – 1 mağlup eden Esenler Erokspor da 53 puanla haftayı 2. sırada tamamladı. Deplasmanda Sms Grup Sarıyerspor ile 1 - 1 berabere kalan Amed Sportif Faaliyetler ise 51 puanla 3. sırada yer aldı.

Trendyol 1. Lig’in 26. haftası sonuçları şu şekilde;

Atakaş Hatayspor 0 - 2 Alagöz Holding Iğdır FK

Eminevim Ümraniyespor 4 - 2 Boluspor

İstanbulspor A.Ş. 1 - 4 Esenler Erokspor

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 1 - 2 Erzurumspor FK

Serik Spor Futbol A.Ş. 2 - 3 Arca Çorum FK

Manisa Futbol Kulübü 3 - 2 Bandırma Spor

Sms Grup Sarıyerspor 1 - 1 Amed Sportif Faaliyetler

Adana Demirspor A.Ş. 1 - 1 Özbelsan Sivasspor

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü 3 - 1 Sipay Bodrum FK

Sakaryaspor A.Ş. 0 - 2 Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.

PUAN DURUMU