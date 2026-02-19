Kulüpten yapılan açıklamada, sponsor Van Lokman Hekim Hastanesi’nde gerçekleştirilen tetkikler sonucunda Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularının son sağlık durumlarının netleştiği belirtildi. Uzun süredir sahalardan uzak olan Xecs Regıs ile beraber Batuhan İşçiler, Oğulcan Çağlayan ve Erdi Dikmen’in sağlık durumları hakkında bilgi verildi.

İşte İmaj Altyapı Van Spor FK’de sakatlığı süren 4 futbolcunun sağlık durumlarına ilişkin son durum şu şekilde;

Batuhan İşçiler

Son antrenmanda yaşadığı düşme sonrası yapılan ileri tetkik ve muayenelerde akromioklaviküler eklem (köprücük kemiği ile omuz bağlantısı) çıkığı ve bağ kopması tespit edildi. Sağlık ekibi tarafından tedavisine hemen başlandığı, oyuncunun durumunun maç saatinde netlik kazanacağı ifade edildi.

Oğulcan Çağlayan

Sivasspor maçında dizini esnetmesi sonucu oyundan çıkan futbolcunun yapılan ileri tetkiklerinde diz iç yan bağında kanama ve ödem tespit edildiği bildirildi. Tedavisine başlanan oyuncunun sürecinin yakından takip edildiği kaydedildi.

Erdi Dikmen

Son antrenmanda sakatlanan oyuncunun yapılan tetkiklerinde sağ üst arka adale kas grubunda ödem ve kanama tespit edildiği, tedavisine başlandığı açıklandı.

Xesc Regis

Futbolcunun bireysel saha çalışmalarına ve yarı zamanlı takım antrenmanlarına başladığı belirtildi.

Kulüp açıklamasında, sakatlığı bulunan futbolculara geçmiş olsun dilekleri iletilerek, en kısa sürede sağlıklarına kavuşup yeniden sahalara dönmeleri temennisinde bulunuldu.

İmaj Altyapı Van Spor FK – Sipay Bodrum FK maçı bugün Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak ve saat 13.30’da başlayacak.