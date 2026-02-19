İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü sahasında Sipay Bodrum FK ile karşılaştı. Maçın ilk yarısını 1 – 0 yenik kapatan temsilcimiz, ikinci yarıda adeta coştu ve bulduğu gollerle maçı 3 – 1 kazanmayı bildi.

Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanan ve saat 13.30’da başlayan maçta İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü sahaya; Çağlar Şahin Akbaba, Naby Youssouf Oulare, Zan Jevsenak, Batuhan İşçiler (Dk. 68 Gücenç Usta), Medeni Bingöl, Jefferson Nogueira Junior (Dk. 79Aliou Traore), Mehmet Özcan (Dk. 79 Emir Bars), Bekir Can Kara (Dk. 75 Erdem Seçgin), Santeri Wainö Emil Hostikka, Kenneth Obinna Mamah ve Ivan Cedric Bikoue Embolo (Dk. 75 Alper Demirol) ilk 11’i ile çıktı.

Sipay Bodrum FK ise; Bahri Can Tosun, Mert Yılmaz (Dk. 82 Yusuf Sertkaya), İsmail Tarım (Dk. 70 Furkan Apaydın), Ali Aytemur, Cenk Şen, Mustafa Erdilman (Dk. 63 Ege Bilsel), Omar İmeri (Dk. 63 Pedro Brazao), Dıno Hotic (Dk. 82 Osman Haqi), Ahmet Aslan, Taulan Sulejmanov ve Ali Habeşoğlu 11’i ile mücadele etti.

Maça her iki ekip de kontrollü başladı. İlk golü Sipay Bodrum FK buldu.

Konuk ekip 21. dakikada gole ulaştı. Gelişen Sipay Bodrum FK atağında Van Spor savunması topu uzaklaştırmaya çalıştı ancak başaramadı. Ceza sahası içinde Ali Habeşoğlu’nun asistiyle topa yükselen İsmail Tarım, düzgün bir kafa vuruşuyla takımını 1 – 0 öne geçiren golü kaydetti.

İlk devrenin son bölümlerinde İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü beraberlik golü için yüklendi ve önemli fırsatlar da yakaladı. Fakat son vuruşlarda golü bulamayan temsilcimiz, ilk devrenin bitiş düdüğü ile beraber soyunma odasına 1 – 0 yenik durumda gitti.

İKİNCİ YARI MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ

Maçlarda geri dönüşleri seven temsilcimiz Van Spor FK, Sipay Bodrum FK maçında da mükemmel bir geri dönüşe imza attı.

Maçın ikinci yarısına etkili başlayan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, 49. dakikada Jefferson’un akıl dolu golüyle beraberliği yakaladı.

Bu golden sonra da temsilcimiz bu kez galibiyet golü için ataklarını sıklaştırdı.

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü’nde maçın 55. Dakikasında bu kez Ivan Cedric sahneye çıktı. Oyunu kapan ve ceza sahasına yönelen Van Spor’un golcü ismi Ivan Cedric çok güzel bir gole imza atarak takımını 2 – 1 öne geçiren isim oldu.

Maçın 65. dakikasında Van Spor farkı 2’ye yükselten golü buldu. Gelişen Van Spor atağında uzak kale direği önünde topla buluşan Jefferson yine düzgün bir vuruş yaparak, kendisinin 2., takımının 3. golüne imza attı.

Müthiş bir geri dönüş yaparak maçı 3 – 1 kazanan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, play-off yolunda önemli bir adım atmış oldu ve puanını 38’e çıkardı.

TARAFTAR FAKTÖRÜ

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü – Sipay Bodrum FK maçında, siyah kırmızılı taraftarlar takımlarını 90 dakika boyunca destekledi. Van Spor’un geriye düştüğü anda bile desteğini kesmeyen taraftarlar, yine galibiyette önemli pay sahibi oldu.