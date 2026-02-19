Çeşitli gezi ve temaslarda bulunmak üzere Van'a gelen Büyükelçi Masami ve beraberindeki heyet, Fidanlık Parkı içerisinde yer alan Atsushi Miyazaki AKOM hizmet binasını da ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan ve ilgili daire başkanları tarafından karşılanan heyet, afet koordinasyon toplantısına da katıldı. Kentte mevcutta yürütülen afet riski azaltma çalışmaları, kriz anı koordinasyonu ve müdahale kapasitesine ilişkin sunum yapıldı.

Genel Sekreter Ulaş Akhan, 2011 depreminin ardından kurumsal kapasitenin güçlendirildiğini ve kentin afetlere karşı daha dirençli hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Büyükelçi Masami ise Türkiye ile Japonya arasındaki afet yönetimi alanındaki iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Ziyaret kapsamında 2011 Van depreminde hayatını kaybeden Japon yardım gönüllüsü Atsushi Miyazaki anısına da bir tören düzenlendi.

Ziyaret, törenin ardından heyetlerin toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.