İmaj Altyapı Van Spor FK, 23 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya gelecek.

Diyarbakır’da oynanacak mücadelede öncesi bilet fiyatları açıklandı. Zorlu maç öncesi biletler bugün itibarıyla satışa sunuldu.

İŞTE BİLET FİYATLARI

Amed Sportif Faaliyetler – İmaj Altyapı Van Spor FK karşılaşmasının bilet fiyatları şu şekilde:

Batı Alt Tribün: 700 TL

Batı Üst Tribün: 600 TL

Doğu Alt Tribün: 300 TL

Doğu Üst Tribün: 250 TL

Kuzeybatı Alt-Üst Tribün: 125 TL

Güneybatı Alt-Üst Tribün: 125 TL

Kuzeydoğu Alt-Üst Tribün: 125 TL

Kuzey Kale Arkası Alt-Üst Tribün: 100 TL

Güney Alt-Üst Tribün: 100 TL

Misafir Tribünü: 65 TL

Biletler, Passo uygulaması üzerinden satışa çıktı. Amed Sportif Faaliyetler – İmaj Altyapı Van Spor FK maçı, 23 Şubat Pazartesi günü Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak.

Kaynak: Mecnun Çali