İmaj Altyapı Van Spor FK, 23 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya gelecek.
Diyarbakır’da oynanacak mücadelede öncesi bilet fiyatları açıklandı. Zorlu maç öncesi biletler bugün itibarıyla satışa sunuldu.
İŞTE BİLET FİYATLARI
Amed Sportif Faaliyetler – İmaj Altyapı Van Spor FK karşılaşmasının bilet fiyatları şu şekilde:
Batı Alt Tribün: 700 TL
Batı Üst Tribün: 600 TL
Doğu Alt Tribün: 300 TL
Doğu Üst Tribün: 250 TL
Kuzeybatı Alt-Üst Tribün: 125 TL
Güneybatı Alt-Üst Tribün: 125 TL
Kuzeydoğu Alt-Üst Tribün: 125 TL
Kuzey Kale Arkası Alt-Üst Tribün: 100 TL
Güney Alt-Üst Tribün: 100 TL
Misafir Tribünü: 65 TL
Biletler, Passo uygulaması üzerinden satışa çıktı. Amed Sportif Faaliyetler – İmaj Altyapı Van Spor FK maçı, 23 Şubat Pazartesi günü Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak.